Paritaria docente 2025: el gobierno y los gremios alcanzaron un acuerdo

Incremento del valor índice aplicando la variación mensual del IPC publicado por el Indec.

6 puntos adicionales para todos los cargos del nomenclador docente.

Para septiembre 2025:

Ajuste del valor índice según el IPC de agosto.

30% de aumento en el concepto de Nueva Conectividad San Juan (remunerativo).

4 puntos adicionales para todos los cargos del nomenclador docente.

Para octubre 2025:

Incremento del valor índice según el IPC de septiembre.

4 puntos más para todos los cargos del nomenclador docente.

Asignaciones y horas cátedra:

El sueldo básico docente de agosto para un maestro de grado jornada simple queda en $384.105,87, mientras que la hora cátedra en nivel medio será de $25.607,06 y en nivel superior $32.008,82.

La asignación "Estado Docente" (A56) queda en $135.874,83 por persona, con valores equivalentes por hora cátedra.

La suma por antigüedad (E66) se incrementa según los años de servicio, llegando hasta $82.881,87 para docentes con más de 34 años de trayectoria.

El ítem E60 "Responsabilidad Funcional Docente" también se actualiza en función del valor índice y la antigüedad.

Salario neto provincial:

Con todos los ajustes, el salario docente provincial neto para un cargo testigo alcanza los $624.094,08, incluido el concepto de Nueva Conectividad San Juan.

Tras la presentación, los sindicatos firmaron en conformidad con la propuesta.

En representación del Gobierno participaron: Emilio Achem, secretario General de la Gobernación, Mariela Mingorance, secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Lueje, secretaria de Educación, Luis Reynoso, secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Rodolfo Navas, director de Educación Técnica y Formación Profesional, Vanesa Débora Mestre, jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Martín Recabarren, asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Sergio Castro, director de Recursos Humanos del Ministerio de Economía.

Por la parte sindical, asistieron: UDAP: Patricia Quiroga (secretaria General), Daniel Perscichella (asesor legal), Franco Lucero (secretario Gremial), Walter Ríos (asesor técnico), AMET: Daniel Quiroga (secretario General), Francisco Campos (secretario Gremial), Adrián Ruiz (secretario Adjunto), UDA: Karina Navarro (secretaria General), Roberto Correa Esbry (asesor Letrado), María Elena Hierrezuelo (secretaria Adjunta), Vanesa Marano (asesora técnica)

El acuerdo refleja un incremento escalonado vinculado a la inflación y a ajustes en conceptos remunerativos, consolidando la estabilidad salarial para el sector docente en los próximos tres meses.