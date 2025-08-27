Las amenazas de bomba no cesan en San Juan. Esta vez, el blanco fue el Colegio Secundario Augusto Pulenta, en el departamento San Martín. Según confirmaron fuentes de la UFI, durante la mañana de este miércoles se recibió un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un dispositivo explosivo en el establecimiento.
Otra vez, una escuela fue el blanco de una amenaza de bomba en San Martín
El Colegio Secundario Augusto Pulenta debió ser evacuado tras un llamado al 911 que advertía sobre un artefacto explosivo. La Policía descartó el peligro y la investigación apunta a determinar el origen de la amenaza.