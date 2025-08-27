"
BOMBA

Otra vez, una escuela fue el blanco de una amenaza de bomba en San Martín

El Colegio Secundario Augusto Pulenta debió ser evacuado tras un llamado al 911 que advertía sobre un artefacto explosivo. La Policía descartó el peligro y la investigación apunta a determinar el origen de la amenaza.

Las amenazas de bomba no cesan en San Juan. Esta vez, el blanco fue el Colegio Secundario Augusto Pulenta, en el departamento San Martín. Según confirmaron fuentes de la UFI, durante la mañana de este miércoles se recibió un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un dispositivo explosivo en el establecimiento.

De inmediato, toda la comunidad escolar fue evacuada y personal especializado trabajó en el lugar para descartar cualquier riesgo.

El mensaje fue concreto y alarmante: “Hay una bomba, corran, huyan”. Si bien se confirmó que se trató de una amenaza falsa, la investigación continúa para establecer de dónde se realizó la llamada y si el autor podría ser un menor de edad.

