Otra vez, una escuela fue el blanco de una amenaza de bomba en San Martín

De inmediato, toda la comunidad escolar fue evacuada y personal especializado trabajó en el lugar para descartar cualquier riesgo.

El mensaje fue concreto y alarmante: “Hay una bomba, corran, huyan”. Si bien se confirmó que se trató de una amenaza falsa, la investigación continúa para establecer de dónde se realizó la llamada y si el autor podría ser un menor de edad.