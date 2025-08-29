"
Banda robarruedas: empleado judicial fue condenado y no irá preso

Holeywell, jefe de despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad, fue condenado a un año de prisión condicional tras aceptar su responsabilidad por encubrimiento en perjuicio de la Justicia.

Según la acusación, Holeywell, quien se desempeñaba como jefe de despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad, tenía acceso a información sensible sobre allanamientos y objetivos de la Fiscalía, que de comprobarse, habría llegado a manos de los delincuentes, frustrando procedimientos que buscaban atraparlos en plena acción.

La causa se inició cuando coordinadores de la UFI detectaron irregularidades y elevaron la denuncia a la UFI de Delitos Especiales, lo que derivó en la detención del funcionario el jueves por la mañana, realizada de manera voluntaria. Desde entonces, permaneció alojado en la Unidad Penal de Chimbas Sur.

Durante la audiencia, presidida por la jueza de garantías Gloria Chicón, el Ministerio Público Fiscal solicitó un juicio abreviado, que fue aceptado por la defensa. Como resultado, Holeywell fue condenado a un año de prisión condicional por el delito de encubrimiento en calidad de único autor, en perjuicio de la Justicia.

El fiscal de la causa es Iván Díaz, acompañado por el ayudante fiscal César Recio, mientras que la Fiscalía de Estado actuó como querellante con los letrados Gabriel Sanz, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo. La defensa estuvo a cargo de los abogados Jorge Olivera Legleu y César Jofré.

El fallo marca un cierre rápido del proceso, evitando un juicio ordinario, y establece que Holeywell deberá cumplir condiciones de conducta específicas durante el período de la prisión condicional.

