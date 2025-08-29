Banda robarruedas: empleado judicial fue condenado y no irá preso

Durante la audiencia, presidida por la jueza de garantías Gloria Chicón, el Ministerio Público Fiscal solicitó un juicio abreviado, que fue aceptado por la defensa. Como resultado, Holeywell fue condenado a un año de prisión condicional por el delito de encubrimiento en calidad de único autor, en perjuicio de la Justicia.

El fiscal de la causa es Iván Díaz, acompañado por el ayudante fiscal César Recio, mientras que la Fiscalía de Estado actuó como querellante con los letrados Gabriel Sanz, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo. La defensa estuvo a cargo de los abogados Jorge Olivera Legleu y César Jofré.

El fallo marca un cierre rápido del proceso, evitando un juicio ordinario, y establece que Holeywell deberá cumplir condiciones de conducta específicas durante el período de la prisión condicional.