Pasadas las 18 de este viernes comenzó la audiencia de formalización contra Adolfo Holeywell, un empleado judicial de reconocida trayectoria que quedó en el centro de una investigación por presuntamente haber facilitado datos confidenciales a la organización delictiva conocida como los “roba ruedas”.
Banda robarruedas: empleado judicial fue condenado y no irá preso
Holeywell, jefe de despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad, fue condenado a un año de prisión condicional tras aceptar su responsabilidad por encubrimiento en perjuicio de la Justicia.