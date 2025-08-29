"
Paulo Londra anunció en Perú que será padre por tercera vez

Durante un recital en Perú, el cantante cordobés sorprendió a su público al revelar que espera su tercera hija, junto a su pareja Martu Quetglas. La noticia se viralizó de inmediato, generando ovaciones y felicitaciones de sus fanáticos.

En un show cargado de energía y emoción, Paulo Londra sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado: “¡Perú, voy a tener otra nena!”, exclamó desde el escenario, provocando una ovación inmediata del público.

El cantante cordobés, que ya es padre de Isabela y Francisca, compartió así la alegría por la llegada de su primera hija junto a Martu Quetglas, su actual pareja. La revelación marca un momento especial en la vida personal del músico, quien se muestra entusiasmado por la ampliación de su familia.

En sus redes sociales, Londra escribió: “Se viene la tercer leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo. VOY POR EL CLAN LONDRA. Solo princesita”.

La publicación reflejó el entusiasmo y la emoción del artista, quien eligió una forma íntima y directa de compartir la noticia, reafirmando la cercanía con su público y la importancia de su entorno familiar. La revelación se viralizó rápidamente, generando comentarios de felicitaciones y alegría por el crecimiento de su familia.

