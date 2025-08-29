Paulo Londra anunció en Perú que será padre por tercera vez

El cantante cordobés, que ya es padre de Isabela y Francisca, compartió así la alegría por la llegada de su primera hija junto a Martu Quetglas, su actual pareja. La revelación marca un momento especial en la vida personal del músico, quien se muestra entusiasmado por la ampliación de su familia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paulo londra (@paulolondra)

En sus redes sociales, Londra escribió: “Se viene la tercer leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo. VOY POR EL CLAN LONDRA. Solo princesita”.