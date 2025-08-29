En un show cargado de energía y emoción, Paulo Londra sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado: “¡Perú, voy a tener otra nena!”, exclamó desde el escenario, provocando una ovación inmediata del público.
Paulo Londra anunció en Perú que será padre por tercera vez
Durante un recital en Perú, el cantante cordobés sorprendió a su público al revelar que espera su tercera hija, junto a su pareja Martu Quetglas. La noticia se viralizó de inmediato, generando ovaciones y felicitaciones de sus fanáticos.