Precedente: peatón fue condenado por lesiones graves a motociclista fallecido

El motociclista sufrió fracturas en cinco costillas, una de ellas afectó un pulmón y generó complicaciones graves. Colombo fue intervenido quirúrgicamente y permaneció un mes y diez días internado, enfrentando continuas complicaciones respiratorias e infecciones, hasta fallecer como consecuencia de las lesiones. Olivera, en tanto, sufrió heridas leves.

El juez Diego Manuel Sanz dictó la condena tras considerar el antecedente penal de Olivera, que impidió que accediera a beneficios de condicionalidad. Según explicó el fiscal, tras la declaración de culpabilidad, Olivera permanecerá en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme y posteriormente cumplirá los seis meses en forma efectiva. La defensa tiene 10 días para presentar un recurso.

Este caso genera gran atención por marcar un precedente legal en la provincia, siendo la primera vez que un peatón recibe una condena efectiva por lesiones graves ocasionadas a un conductor, reforzando la importancia de respetar las normas de tránsito en zonas urbanas y rurales.