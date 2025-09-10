En un fallo sin precedentes en San Juan, Martín Olivera fue condenado a seis meses de prisión efectiva por causar lesiones graves al motociclista Leopoldo Colombo al cruzar la calle de manera indebida. La sentencia se dictó este miércoles, tras la audiencia en la que el imputado ejerció su última palabra.
Precedente: peatón fue condenado por lesiones graves a motociclista fallecido
Martín Olivera fue condenado tras provocar un siniestro en 2024 que dejó con graves fracturas a Leopoldo Colombo, quien luego falleció. La sentencia marca un precedente en la provincia.