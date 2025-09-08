"
Tragedia en una panadería: cambió la garrafa, explotó y falleció horas después

Lucía Mabel Tejada, de 54 años, murió en el Hospital Marcial Quiroga tras sufrir graves quemaduras en un incendio doméstico. Su esposo permanece internado y su hija resultó ilesa.

En la mañana del sábado 6 de septiembre, un incendio doméstico arrasó una vivienda en San Juan donde funciona una panadería familiar. Según informaron fuentes oficiales, el fuego se originó al cambiar una garrafa de 10 kg, lo que provocó una explosión que afectó toda la vivienda.

En el lugar estaban Lucía Mabel Tejada, de 54 años, su esposo Juan Carlos Flores, de 55, y su hija Lucía Castro, de 33 años. Tejada y Flores sufrieron quemaduras graves, mientras que la hija resultó ilesa.

Lucía fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga, donde permaneció en terapia intensiva hasta su fallecimiento a las 12:40 horas del lunes 7 de septiembre. Tras la noticia, su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Su esposo continúa internado en el mismo hospital. Las actuaciones iniciales estuvieron a cargo de la Fiscalía Genérica y luego se remitieron a la UFI 6 de Delitos Especiales. Personal de bomberos trabajó en el lugar para controlar el fuego y asegurar la zona.

