En la mañana del sábado 6 de septiembre, un incendio doméstico arrasó una vivienda en San Juan donde funciona una panadería familiar. Según informaron fuentes oficiales, el fuego se originó al cambiar una garrafa de 10 kg, lo que provocó una explosión que afectó toda la vivienda.
Tragedia en una panadería: cambió la garrafa, explotó y falleció horas después
Lucía Mabel Tejada, de 54 años, murió en el Hospital Marcial Quiroga tras sufrir graves quemaduras en un incendio doméstico. Su esposo permanece internado y su hija resultó ilesa.