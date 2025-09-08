Tragedia en una panadería: cambió la garrafa, explotó y falleció horas después

En el lugar estaban Lucía Mabel Tejada, de 54 años, su esposo Juan Carlos Flores, de 55, y su hija Lucía Castro, de 33 años. Tejada y Flores sufrieron quemaduras graves, mientras que la hija resultó ilesa.

Lucía fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga, donde permaneció en terapia intensiva hasta su fallecimiento a las 12:40 horas del lunes 7 de septiembre. Tras la noticia, su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.