Un auto giró en U y chocó a un motociclista en Rawson

El hecho ocurrió a las 9, en inmediaciones de calle Mosconi y Chacabuco. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el Renault Sandero, conducido por un hombre de 61 años, circulaba por Mosconi de norte a sur y al pasar calle Chacabuco, intentó realizar un giro en “U”, atravesándose en la trayectoria de una moto Keller 110 cc., guiada por un hombre de 34 años. El motociclista, que también circulaba por Mosconi pero de sur a norte, impactó de frente contra el lateral posterior derecho del auto, quedando ambos vehículos en la banquina.

El motociclista fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson, donde quedó internado.