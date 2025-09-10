"
Un auto giró en U y chocó a un motociclista en Rawson

El accidente ocurrió en inmediaciones de Mosconi y Chacabuco. El motociclista fue hospitalizado.

En la mañana de este miércoles, un auto provocó un accidente con una moto al doblar en U en una transitada arteria de doble mano en Rawson.

El hecho ocurrió a las 9, en inmediaciones de calle Mosconi y Chacabuco. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el Renault Sandero, conducido por un hombre de 61 años, circulaba por Mosconi de norte a sur y al pasar calle Chacabuco, intentó realizar un giro en “U”, atravesándose en la trayectoria de una moto Keller 110 cc., guiada por un hombre de 34 años. El motociclista, que también circulaba por Mosconi pero de sur a norte, impactó de frente contra el lateral posterior derecho del auto, quedando ambos vehículos en la banquina.

El motociclista fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson, donde quedó internado.

Intervino personal policial de la Comisaría 36° y de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y del ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

