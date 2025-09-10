"
Incendios en San Juan: negligencia y viento, el combo frenético

En la jornada de este miércoles, se desató otro incendio, esta vez en Valle Fértil, y se convirtió en el numero 63 en dos meses. Bomberos Voluntarios advirtió sobre focos intencionales y da consejos preventivos

Este miércoles, un incendio en el Bajo de Astica, en el departamento Valle Fértil, se extendió rápidamente y amenazó viviendas. Las llamas se habrían originado en un descampado contiguo a una cancha, generando densas columnas de humo. Por precaución, se evacuó a dos adultos mayores por posible intoxicación.

image

Situaciones como esta se repiten con frecuencia en San Juan, especialmente durante la temporada de vientos fuertes. “Casi el 90% de los incendios es por negligencia. Es por la misma gente que prende para hacer limpieza de campo”, explicó el Sargento Mallea, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Capital, a este medio.

image

El responsable detalló que muchos incendios comienzan cuando las personas buscan economizar al limpiar sus terrenos, prendiendo fuego a pastizales en lugar de contratar maquinaria o personal especializado. “Prenden fuego los campos cuando llegan los vientos… y muchas veces nos damos cuenta que son focos que van prendiendo mientras nosotros trabajamos”, advirtió Mallea. Incluso, en algunos casos encontraron botellas con gasoil en medio de las pasturas, lo que evidencia intencionalidad en el origen de los focos.

Los incendios no solo afectan campos y cultivos, sino que también pueden comprometer viviendas y animales. “Se ven afectadas muchas hectáreas de campos, cultivos, viviendas y animales… por el viento se les va para todos lados”, sostuvo el sargento, y añadió que las casas más afectadas suelen ser precarias, construidas con caña, nylon o palos.

image

Ante esta situación, los bomberos recomiendan medidas preventivas básicas a los propietarios de viviendas y quintas. “Les sugerimos que hagan un perímetro de cinco a diez metros alrededor de la casa y mantengan la limpieza constante. Si es posible, colocar un contrapiso alrededor de la vivienda, porque el pasto seco arde muy rápido y el fuego se desplaza con rapidez”, explicó Mallea.

El trabajo de los bomberos se complica aún más por los riesgos adicionales, como los tendidos eléctricos. “Nosotros como bomberos no solo lidiamos con el incendio, también con tendidos eléctricos de media tensión que se terminan cayendo mientras trabajamos”, señaló.

El subjefe del destacamento Capital, destacó que los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Capital y el central de la Policía de San Juan son los que cuentan con mayor capacidad logística y recursos, y colaboran con otros departamentos ante incendios graves. A nivel provincial, se realizan campañas de difusión y prevención mediante medios y folletos, con el objetivo de reducir daños a personas, animales y al medio ambiente.

En este contexto, la reciente emergencia en Valle Fértil recuerda la necesidad de conciencia y prevención, sobre todo en temporada de vientos, para evitar tragedias y pérdidas irreparables.

