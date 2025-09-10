"
Día Mundial de Prevención del Suicidio: San Juan impulsa estrategias intersectoriales

En el Centro de Convenciones se realizó la jornada “Abordajes actuales de conductas suicidas”, con profesionales de salud, educación, justicia y comunidad, en el marco de la Semana Naranja.

Este miércoles 10 de septiembre, el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán fue escenario de la jornada de actualización “Abordajes actuales de las conductas suicidas: enfoques clínicos y comunitarios”, organizada por el Ministerio de Salud de San Juan, a través de la Dirección de Salud Mental y el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, en el marco de la Semana Naranja que se desarrolla del 8 al 12 de septiembre.

La actividad, que se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de Prevención del Suicidio, tuvo como objetivo principal generar espacios de formación, sensibilización y articulación institucional frente a una problemática de salud pública que requiere atención integral. Bajo el lema de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2024-2026, “Cambiar la narrativa”, se buscó repensar la forma en que se aborda el sufrimiento psíquico y las conductas suicidas, promoviendo la empatía y la eliminación de estigmas.

Durante la mañana, la jornada estuvo destinada a equipos de salud públicos y privados, mientras que por la tarde se integraron personas de distintos sectores: educación, desarrollo humano, justicia, seguridad y comunidad en general. El enfoque intersectorial destacó la importancia de un trabajo conjunto y corresponsable.

En la apertura, estuvieron presentes Facundo Giménez, director de Programas de Salud; Cecilia Clavijo, jefa del Departamento de Medicina Sanitaria; y Carina Ruggeri, integrante del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental. Clavijo señaló que “todas las personas aquí presentes son un semillero que tienen que transmitir lo que acá se va a generar… para compartir con quienes no han venido pero forman parte de este equipo”.

Por su parte, la referente Lic. Celeste Uñac destacó la necesidad de generar acciones en sintonía con el lema de la OMS, fortaleciendo espacios de diálogo, herramientas basadas en evidencia y abordajes intersectoriales que permitan acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento y prevenir conductas suicidas.

Entre los profesionales invitados, se destacó la participación del Lic. Diego Molina, director provincial de Políticas de Prevención en Salud Mental de Catamarca y director general del Centro Especializado SALUGÉNICA, con amplia experiencia en prevención, posvención e intervención clínica y comunitaria.

Algunos de los temas abordados durante la jornada incluyeron:

  • Presentación de lineamientos del Programa Provincial de Prevención del Suicidio.

  • Suicidología moderna y componentes de la suicidalidad.

  • Indicadores de intervención en conductas suicidas.

  • Prevención institucional y posvención: estrategias para la próxima década.

La actividad reafirmó el compromiso de San Juan en visibilizar la problemática del suicidio, ofreciendo recursos, formación y acompañamiento, con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas a través de la detección temprana y la acción comunitaria.

