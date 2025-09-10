Día Mundial de Prevención del Suicidio: San Juan impulsa estrategias intersectoriales

En la apertura, estuvieron presentes Facundo Giménez, director de Programas de Salud; Cecilia Clavijo, jefa del Departamento de Medicina Sanitaria; y Carina Ruggeri, integrante del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental. Clavijo señaló que “todas las personas aquí presentes son un semillero que tienen que transmitir lo que acá se va a generar… para compartir con quienes no han venido pero forman parte de este equipo”.

Por su parte, la referente Lic. Celeste Uñac destacó la necesidad de generar acciones en sintonía con el lema de la OMS, fortaleciendo espacios de diálogo, herramientas basadas en evidencia y abordajes intersectoriales que permitan acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento y prevenir conductas suicidas.

Entre los profesionales invitados, se destacó la participación del Lic. Diego Molina, director provincial de Políticas de Prevención en Salud Mental de Catamarca y director general del Centro Especializado SALUGÉNICA, con amplia experiencia en prevención, posvención e intervención clínica y comunitaria.

Algunos de los temas abordados durante la jornada incluyeron:

Presentación de lineamientos del Programa Provincial de Prevención del Suicidio.

Suicidología moderna y componentes de la suicidalidad.

Indicadores de intervención en conductas suicidas.

Prevención institucional y posvención: estrategias para la próxima década.

La actividad reafirmó el compromiso de San Juan en visibilizar la problemática del suicidio, ofreciendo recursos, formación y acompañamiento, con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas a través de la detección temprana y la acción comunitaria.