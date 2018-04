Por imprudente, casi muere: una ciclista terminó en el parabrisas de una camioneta en Circunvalación

Una joven de 30 años, identificada como Jéssica Muñoz, terminó incrustada en el parabrisas de una camioneta en Circunvalación a la altura del puente 9 de Julio. La imprudencia hace que casi pierda la vida, ya que no está permitido por ley que los ciclistas suban al anillo interno de esta avenida. No es para menos, porque la velocidad que levantan los vehículos también está fijada por legislación y no puede ser menor a 60 kilómetros por hora.









Jéssica fue embestida por la camioneta Kangoo, la cual frenó por el impacto y, a su vez, fue chocada por un automóvil Ford Escort, en su parte trasera. Al parecer, según revelaron fuentes de Gendarmería no es la primera vez que la joven sube al anillo y le llaman la atención. Es que la chica deja a su hija en una escuela de la zona y emprende viaje de esta manera, por el tramo más peligroso. Esta vez no la sacó barata ya que terminó con varias fracturas en su cuerpo. Pese a que perdió mucha sangre, según afirmaron fuentes hospitalarias, su estado de salud está compensado.