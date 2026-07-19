Así reaccionó la prensa mundial tras la derrota de Argentina y el título de España

Por su parte, Sport destacó al autor del gol del campeonato con el título "España gana su segunda estrella con un mordisco del Tiburón", en alusión al apodo de Ferrán Torres.

En Inglaterra, The Guardian señaló que España fue un justo campeón y definió el triunfo como "la victoria de una idea futbolística". Además, remarcó que Argentina terminó condicionada por la expulsión de Enzo Fernández durante el cierre del tiempo reglamentario.

La BBC también destacó la conquista española con un título directo: "España venció a Argentina y ganó la Copa del Mundo por segunda vez".

En Brasil, GeGlobo resaltó el dominio español durante la final y el "golazo" de Ferrán Torres, mientras que Lance! habló de un triunfo construido desde el control del juego, aunque también destacó la actuación de Emiliano "Dibu" Martínez, figura argentina pese a la derrota.

Desde Francia, L'Équipe definió a España como "los nuevos reyes" del fútbol mundial y señaló que el conjunto español impuso su estilo de principio a fin, manteniendo la identidad que lo llevó al título.

Los medios italianos también coincidieron en el análisis. La Gazzetta dello Sport afirmó que España "tenía que ganar esta final" por la diferencia mostrada en el desarrollo, mientras que Corriere dello Sport puso el foco en Lionel Messi con el título: "Las Furias Rojas son campeonas del mundo, Messi pierde la final".

En Portugal, Récord destacó que el partido estuvo marcado por la expulsión de Enzo Fernández y remarcó que Ferrán Torres definió el campeonato en el alargue.

Desde Alemania, Bild sostuvo que España fue premiada por insistir durante todo el encuentro, mientras que el diario mexicano Récord aseguró que la Roja fue "ampliamente superior" en Nueva Jersey.

En Uruguay, Ovación resumió la definición con un título contundente: "España campeona del Mundial 2026: destronó a Argentina".

Más allá de los distintos enfoques, la mayoría de las publicaciones coincidió en un mismo diagnóstico: España fue el equipo que impuso el ritmo de la final, mientras que Argentina sostuvo la ilusión hasta donde pudo gracias a su esfuerzo colectivo y a una destacada actuación de Emiliano Martínez.