"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Jáchal

Jáchal: hallaron material explosivo a la vera de la Ruta 150

Fue durante tareas de limpieza del personal de Hidráulica en un canal ubicado a la vera de la Ruta 150. La Policía montó un amplio operativo de seguridad.

En la mañana del sábado, un importante operativo de seguridad se desplegó sobre la Ruta 150, en inmediaciones del barrio Fronteras Argentinas, en Jáchal, luego del hallazgo de un material explosivo que generó preocupación entre las autoridades y obligó a preservar la zona mientras avanzaban las primeras actuaciones.

El descubrimiento se produjo cuando personal de Hidráulica realizaba tareas de desmonte y monda en el canal ubicado a la vera de la Ruta Nacional 150, entre el barrio Fronteras Argentinas y la localidad de El Rincón. Según informaron los colegas de Radio Norte de Jáchal, los trabajadores se encontraron con el artefacto y dieron aviso de inmediato a la Comisaría 21 de la Policía.

A partir de ese momento se activó un operativo especial para resguardar el sector y llevar adelante el levantamiento del elemento, que a simple vista tendría características similares a una granada. Paralelamente, se inició la correspondiente investigación para determinar cómo llegó el artefacto hasta ese lugar y establecer las circunstancias que rodean el hallazgo.

Te puede interesar...

En el sitio trabajó personal de la Comisaría 21, el fiscal Gastón Salvio, efectivos de la UFI del Norte, Bomberos de la Policía de San Juan, Bomberos Voluntarios de Jáchal y también integrantes del Escuadrón 25 Jáchal de Gendarmería Nacional, quienes participaron de las tareas de seguridad y preservación del área.

Las autoridades delimitaron un perímetro de seguridad con cintas de advertencia que indicaban "Peligro", con el objetivo de impedir el acceso de personas al sector donde permanecía el material explosivo.

De acuerdo con la información brindada por Radio Norte de Jáchal, la Brigada de Explosivos es el único organismo con competencia para retirar el elemento y determinar, mediante las pericias correspondientes, si se encuentra activo, vencido o cuál es su estado de conservación.

FUENTE: Actualidad Jachallera

Temas

Te puede interesar