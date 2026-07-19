Jáchal: hallaron material explosivo a la vera de la Ruta 150

El descubrimiento se produjo cuando personal de Hidráulica realizaba tareas de desmonte y monda en el canal ubicado a la vera de la Ruta Nacional 150, entre el barrio Fronteras Argentinas y la localidad de El Rincón. Según informaron los colegas de Radio Norte de Jáchal, los trabajadores se encontraron con el artefacto y dieron aviso de inmediato a la Comisaría 21 de la Policía.

A partir de ese momento se activó un operativo especial para resguardar el sector y llevar adelante el levantamiento del elemento, que a simple vista tendría características similares a una granada. Paralelamente, se inició la correspondiente investigación para determinar cómo llegó el artefacto hasta ese lugar y establecer las circunstancias que rodean el hallazgo.