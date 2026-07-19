En la mañana del sábado, un importante operativo de seguridad se desplegó sobre la Ruta 150, en inmediaciones del barrio Fronteras Argentinas, en Jáchal, luego del hallazgo de un material explosivo que generó preocupación entre las autoridades y obligó a preservar la zona mientras avanzaban las primeras actuaciones.
Jáchal: hallaron material explosivo a la vera de la Ruta 150
Fue durante tareas de limpieza del personal de Hidráulica en un canal ubicado a la vera de la Ruta 150. La Policía montó un amplio operativo de seguridad.