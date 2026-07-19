Paredes perdió el control, hubo empujones y Scaloni frenó la pelea tras la derrota

Leandro Paredes agarró del cuello a Eric tras el final del partido entre España y Argentina en el Mundial.



Los argentinos siempre buscan pelea cuando pierden. pic.twitter.com/EkErhwpN5P — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) July 19, 2026

Quien salió rápidamente en defensa de su compañero fue Gavi, que encaró a Paredes en medio del tumulto. En la confusión también intervino Thiago Almada intentando separar, mientras el volante español terminó en el suelo durante los forcejeos. La tensión aumentó durante algunos segundos y el clima amenazó con desbordarse.

En medio del caos apareció una de las imágenes más destacadas del cierre de la final. Lionel Scaloni ingresó rápidamente para separar a sus futbolistas, pedir tranquilidad y alejar a los argentinos del foco del conflicto. El entrenador volvió a asumir un rol de conductor incluso después de la derrota, evitando que el incidente creciera mientras España comenzaba sus festejos.

Incluso, en plena confusión, Lamine Yamal y Borja Iglesias se acercaron a saludar al entrenador argentino, en una escena que contrastó con el clima de nerviosismo que reinaba en el resto del campo.

¡Con cabeza fría en el peor momento!



Al finalizar el tenso encuentro, Lionel Scaloni entró a la cancha para separar a los jugadores argentinos que se estaban encarando con los españoles.



A pesar de la derrota, el entrenador demostró su jerarquía y evitó que la… — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 19, 2026

Otro de los que exteriorizó su enojo fue Nicolás Otamendi, quien protagonizó un fuerte intercambio con Rodri. Según pudo observarse en la transmisión, el defensor argentino le recriminó al mediocampista español haber estado "llorando toda la semana", antes de retirarse junto a sus compañeros.

Ya con las pulsaciones más bajas, Scaloni dejó un mensaje que buscó cerrar el episodio y poner el foco en el comportamiento del equipo. "Tenemos que darle una validez enorme. Cuesta un montón. Tenemos que demostrar que sabemos perder. El partido lo perdimos y ya asumimos las cosas. No por eso vamos a olvidarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta acá."

El entrenador también valoró el esfuerzo realizado por sus futbolistas durante todo el torneo. "Gracias a los jugadores, dimos todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse."

España celebró el título. Argentina se marchó con dolor, bronca y la sensación de haber peleado hasta el último minuto una final que terminó escapándose en el alargue.