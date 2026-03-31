Operativo policial múltiple: incautaron cocaína, marihuana y motos robadas

image

Uno de los puntos clave fue un domicilio de calle Corrientes al 300, donde los efectivos encontraron cocaína y marihuana fraccionadas, además de una planta de cannabis, celulares y herramientas. En total, siete envoltorios dieron positivo en sustancias ilegales.

image

En el Barrio Las Moritas, el operativo permitió secuestrar más cocaína preparada para su presunta comercialización, con un total que superaba los 20 gramos. Allí, un joven de 20 años quedó vinculado a una causa federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

image

Otro hallazgo relevante se produjo en Villa Independencia, donde se detectó marihuana en proceso de secado, junto con cogollos, semillas y una balanza digital. La droga incautada superaba los 400 gramos y el morador quedó ligado a una investigación federal.

image

Además, durante los procedimientos se secuestraron varias motocicletas —algunas sin dominio visible— y elementos denunciados como robados en una causa por hurto iniciada a fines de marzo.

image

Si bien en algunos domicilios no se encontraron los objetos buscados, en otros se hallaron pequeñas cantidades de droga y elementos de interés, lo que derivó en la vinculación de varias personas a distintos legajos judiciales.

Desde la Policía indicaron que el operativo forma parte de una investigación más amplia y no descartan nuevas medidas en los próximos días.