La preocupación por la salud del bebé de un año y medio que ingresó de urgencia a un centro de salud de Angaco tras ser encontrado con una bolsa que contenía cocaína en la boca mantiene en alerta tanto a médicos como a investigadores. Mientras la Justicia Federal avanza con la investigación para determinar responsabilidades, el foco principal está puesto en la evolución del pequeño.
El bebé hallado con cocaína sigue en observación: no habría ingerido la droga
El niño de un año y medio permanece bajo observación médica luego de haber ingresado de urgencia. Los estudios preliminares indican que no habría ingerido la droga, aunque continúa siendo monitoreado.