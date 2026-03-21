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Operativo tras meses de investigación: cayó una red en Chimbas

Tras meses de investigación, la Policía realizó allanamientos en Chimbas y secuestró cocaína, marihuana, dinero y elementos de comercialización. Tres personas quedaron detenidas.

Un importante operativo contra el narcotráfico se desplegó en las últimas horas en el barrio Los Toneles, en Chimbas, donde la Policía de San Juan logró desarticular un presunto punto de comercialización de estupefacientes tras varios meses de investigación.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Drogas Ilegales (D-5), con el apoyo de grupos especiales, y terminó con resultados positivos tanto en el secuestro de droga como en la detención de tres personas.

Meses de investigación y un golpe certero

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La intervención fue el resultado de tareas investigativas sostenidas en el tiempo, orientadas a confirmar la existencia de movimientos vinculados a la venta de droga en la zona. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó los allanamientos que se concretaron en las últimas horas, con un despliegue que incluyó al grupo GERAS y a la Guardia de Infantería.

Qué secuestraron en los allanamientos

Durante los operativos, los efectivos encontraron una cantidad significativa de sustancias y elementos asociados al narcomenudeo. Entre lo incautado se destacan:

  • Más de 100 cigarrillos de marihuana
  • 60 envoltorios de cocaína
  • Aproximadamente 720 gramos de cocaína
  • 4 plantas de cannabis
  • 2 balanzas de precisión
  • Teléfonos celulares
  • Cerca de $400.000 en efectivo

Estos elementos refuerzan la hipótesis de que en el lugar funcionaba un punto activo de fraccionamiento y venta de droga.

Tres detenidos y causa federal

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas tres personas —dos hombres y una mujer, todos mayores de edad— quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que ahora deberá avanzar con las medidas judiciales correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados y si existen más personas vinculadas a la red.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia sostenida para combatir el narcotráfico en la provincia, especialmente en zonas donde se detectan focos de comercialización.

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