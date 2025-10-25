Una tarde de furia se vivió este viernes en el barrio Guayamas, en el departamento Caucete, cuando un enfrentamiento entre familias terminó con un hombre herido y una vivienda gravemente dañada. El hecho desató momentos de pánico entre los vecinos y obligó a la intervención policial.
Nuevo cruce violento entre vecinos en Caucete con destrozos, gritos y un herido
Una violenta pelea entre familias en el barrio Guayamas, Caucete, dejó una vivienda destrozada y un hombre herido. Hubo piedras, vidrios rotos y tensión en todo el vecindario.