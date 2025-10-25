Nuevo cruce violento entre vecinos en Caucete con destrozos, gritos y un herido

Durante el enfrentamiento se arrojaron piedras, se escucharon insultos y hubo destrozos en vehículos estacionados cerca del lugar. Algunos vecinos afirmaron haber oído disparos, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.

Fuentes policiales informaron que al menos una persona resultó herida por los vidrios rotos y debió recibir asistencia médica en el lugar. Personal de Comisaría Novena y del área de Criminalística trabajó en la vivienda para relevar daños, tomar testimonios y reunir evidencia.

El hecho se produjo apenas un día después de otro cruce entre los mismos grupos familiares, por lo que los investigadores no descartan que se trate de una escalada de violencia que venía gestándose desde hace tiempo. Hasta el momento, no hay detenidos, aunque no se descarta que haya arrestos en las próximas horas.

El operativo policial logró desactivar el conflicto antes de que se agravara, pero la tensión persiste en el barrio, donde los vecinos aseguran vivir con miedo ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.