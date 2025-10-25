"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > cruce

Nuevo cruce violento entre vecinos en Caucete con destrozos, gritos y un herido

Una violenta pelea entre familias en el barrio Guayamas, Caucete, dejó una vivienda destrozada y un hombre herido. Hubo piedras, vidrios rotos y tensión en todo el vecindario.

Una tarde de furia se vivió este viernes en el barrio Guayamas, en el departamento Caucete, cuando un enfrentamiento entre familias terminó con un hombre herido y una vivienda gravemente dañada. El hecho desató momentos de pánico entre los vecinos y obligó a la intervención policial.

Según las primeras informaciones, el conflicto se originó por disputas de larga data entre dos grupos del mismo barrio. La pelea comenzó con una acalorada discusión y terminó en un violento ataque dentro de una vivienda. Un grupo de personas ingresó por la fuerza, rompió ventanas, muebles y provocó destrozos en distintos sectores de la casa.

image

Las imágenes que circularon muestran el interior del domicilio con vidrios rotos, objetos desparramados y una mesa servida con platos de comida, interrumpida por el estallido de violencia. Uno de los proyectiles —presuntamente un trozo de ladrillo— cayó sobre la mesa donde la familia se disponía a almorzar.

Te puede interesar...

Durante el enfrentamiento se arrojaron piedras, se escucharon insultos y hubo destrozos en vehículos estacionados cerca del lugar. Algunos vecinos afirmaron haber oído disparos, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.

Fuentes policiales informaron que al menos una persona resultó herida por los vidrios rotos y debió recibir asistencia médica en el lugar. Personal de Comisaría Novena y del área de Criminalística trabajó en la vivienda para relevar daños, tomar testimonios y reunir evidencia.

image

El hecho se produjo apenas un día después de otro cruce entre los mismos grupos familiares, por lo que los investigadores no descartan que se trate de una escalada de violencia que venía gestándose desde hace tiempo. Hasta el momento, no hay detenidos, aunque no se descarta que haya arrestos en las próximas horas.

El operativo policial logró desactivar el conflicto antes de que se agravara, pero la tensión persiste en el barrio, donde los vecinos aseguran vivir con miedo ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

Temas

Te puede interesar