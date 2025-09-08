"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > directora

La directora de una escuela fue agredida por una alumna y su madre

El hecho ocurrió el pasado 5 de septiembre, en una escuela de 25 de Mayo, en Santa Lucía. Tanto la menor como la madre atacaron a la docente en el interior del establecimiento. Este lunes es la audiencia de formalización.

El pasado 5 de septiembre en una escuela en Santa Lucía. , una alumna y su madre agredieron a la directora del establecimiento escolar. A raíz de esto se detuvo a la madre de la menor y este lunes se realizará la audiencia de formalización por lesiones leves y daño en curso.

El incidente se produjo alrededor de las 15:45, cuando la directiva había citado a la alumna A.G.G., de 17 años, junto al gabinete pedagógico para informarle que se encontraba en condiciones de quedar libre debido a la cantidad de inasistencias acumuladas. En ese contexto, la madre de la joven, identificada como María Margarita Galleguillo, ingresó a la oficina tras ser habilitada por su hija y, sin mediar palabras, le propinó un golpe de puño a la directora en el pómulo derecho, rompiéndole los anteojos y causándole un hematoma y contusión en la zona nasal.

Lejos de calmar la situación, la alumna también participó de la agresión, tomando del cabello a la directiva y provocándole lesiones en el cuero cabelludo, hasta derribarla al suelo. Personal de la secretaría intervino de inmediato para contener el ataque, al tiempo que efectivos policiales que se encontraban en la garita del establecimiento acudieron al lugar y solicitaron refuerzos para la aprehensión de Galleguillo.

Te puede interesar...

La agresión motivó la intervención del Ayudante Fiscal en turno, quien ordenó iniciar el Procedimiento Especial de Flagrancia. Ahora, la situación judicial de la imputada será definida en la audiencia que se concretará este lunes, a las 17.

Temas

Te puede interesar