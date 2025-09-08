La directora de una escuela fue agredida por una alumna y su madre

El incidente se produjo alrededor de las 15:45, cuando la directiva había citado a la alumna A.G.G., de 17 años, junto al gabinete pedagógico para informarle que se encontraba en condiciones de quedar libre debido a la cantidad de inasistencias acumuladas. En ese contexto, la madre de la joven, identificada como María Margarita Galleguillo, ingresó a la oficina tras ser habilitada por su hija y, sin mediar palabras, le propinó un golpe de puño a la directora en el pómulo derecho, rompiéndole los anteojos y causándole un hematoma y contusión en la zona nasal.

Lejos de calmar la situación, la alumna también participó de la agresión, tomando del cabello a la directiva y provocándole lesiones en el cuero cabelludo, hasta derribarla al suelo. Personal de la secretaría intervino de inmediato para contener el ataque, al tiempo que efectivos policiales que se encontraban en la garita del establecimiento acudieron al lugar y solicitaron refuerzos para la aprehensión de Galleguillo.