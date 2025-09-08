El pasado 5 de septiembre en una escuela en Santa Lucía. , una alumna y su madre agredieron a la directora del establecimiento escolar. A raíz de esto se detuvo a la madre de la menor y este lunes se realizará la audiencia de formalización por lesiones leves y daño en curso.
La directora de una escuela fue agredida por una alumna y su madre
El hecho ocurrió el pasado 5 de septiembre, en una escuela de 25 de Mayo, en Santa Lucía. Tanto la menor como la madre atacaron a la docente en el interior del establecimiento. Este lunes es la audiencia de formalización.