Identificaron al motociclista que murió tras chocar con una F-100

La violencia de la colisión provocó que el motociclista quedara tendido sobre la calzada. Hasta el lugar llegó personal médico del Servicio 107, que constató que el joven había fallecido.

Tras el aviso recibido a través de Base Acusatoria, se trasladaron hasta el lugar efectivos de la Brigada de Delitos Especiales y de Policía Científica, quienes realizaron las primeras tareas para reconstruir la mecánica del siniestro.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía, que busca establecer con precisión cómo se produjo el impacto y determinar las responsabilidades correspondientes. Como parte de las actuaciones, se dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial, donde se realizará el examen autópsico, con conocimiento de la Oficina Judicial.

La Fiscalía informó además que hay una persona detenida en el marco de la investigación. Se trata del conductor de la Ford F-100, cuya situación procesal deberá definirse a partir de las actuaciones y los elementos reunidos en las próximas horas.

Por el momento, la mecánica establecida por los investigadores es preliminar y será complementada con las pericias realizadas sobre los vehículos y la escena.

El caso fue caratulado como muerte violenta en incidente vial, bajo el mecanismo motocicleta-camioneta.