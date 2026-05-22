Garrafa Hogar llegará a 9 departamentos con sus próximos operativos

Capital: de 9 a 11 horas en Unión Vecinal Barrio Cabot y de 11:30 a 13:30 horas en CIC Barrio Manantial.

Jáchal: de 9 a 9:30 horas en Unión Vecinal San Roque, de 10 a 11 horas en Plazoleta Barrio Cauquenes I, de 11:20 a 12:20 horas en Cooperativa Pismanta (Barrio Pismanta I), de 12:40 a 13 horas en Club San Blas (Bella Vista), de 13:30 a 14 horas en Unión Vecinal Tres Esquinas y de 14:20 a 15 horas en Unión Vecinal Arce de Mayorga (Villa Mercedes).

Miércoles 27 (Rawson, Ullum y Zonda):

Rawson: de 9 a 10 horas en Plaza Barrio Serranías del Sur, de 10:30 a 11:30 horas en Calle 5 y Punta del Monte (Cristo Pobre, Médano de Oro) y de 12 a 13 horas en Unión Vecinal San Miguel (Pedro Echagüe 927).

Ullum: de 9:30 a 12:30 horas en Paseo de los Concejales.

Zonda: de 10:30 a 11:30 horas en Plaza del Gaucho y de 12 a 13 horas en CIC Gaspar Andújar (Barrio Obrero Municipal).

Jueves 28 (25 de Mayo y Albardón):

25 de Mayo: de 9 a 10 horas en Asociación Civil Amigos de la Cultura y el Deporte (Casuarinas), de10:30 a 11:30 horas en Salón Aravena (Villa Santa Rosa) y de 12 a 13 horas en Villa El Tango (calles 3 y 25).

Albardón: de 9 a 10 horas en Plaza Lote Hogar N° 6, de 10:30 a 11:30 horas en Plaza Barrio El Socorro y Barrio del Rocío y de 12 a 13 horas en Plaza Barrio Kirchner (Campo Afuera).

Viernes 29 (Angaco y Pocito):

Angaco: de 9 a 10 horas en Club Deportivo Social y Cultural Angaco, de 10:30 a 11:30 horas en Unión Vecinal Angaco (Rawson s/n, Villa del Salvador) y de 12 a 13 horas en Plaza del Barrio Francisco Césped.

Pocito: de 9 a 10 horas en Barrio Ruta 40 (El Cerrillo), de 10:30 a 11:30 horas en Club Deportivo Carpintería (Anacleto Gil s/n) y de 12 a 13 horas en Unión Vecinal Barrio Municipal (Ruta 40 y Calle 18).

Los vecinos podrán acercarse según el día, horario y lugar correspondiente. Para más información, pueden consultar los canales oficiales del Gobierno de San Juan.