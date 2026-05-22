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Detuvieron a más de 120 personas en distintos operativos preventivos de la Policía

Los procedimientos se desarrollaron entre las 19 y la 1.30 horas y dejaron como saldo 121 personas aprehendidas por contravenciones, dos detenidos por delitos de flagrancia y cinco vehículos secuestrados durante los controles realizados en diferentes sectores.

En el marco del plan integral de prevención impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de San Juan llevó adelante una nueva serie de operativos barriales en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar la presencia policial y fortalecer las tareas preventivas en horario nocturno.

Los procedimientos se desarrollaron entre las 19 y la 1.30 horas y dejaron como saldo 121 personas aprehendidas por contravenciones, dos detenidos por delitos de flagrancia y cinco vehículos secuestrados durante los controles realizados en diferentes sectores.

Los despliegues contaron con la participación de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, Motorizada N°2, móviles policiales de Ansilta, personal de Comisaría 6° y agentes afectados al sector Buenaventura Luna, quienes realizaron recorridas permanentes y controles preventivos en zonas estratégicas.

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Además, intervinieron unidades de Mogote 1, Mogote 2, Comando Norte y movilidades policiales de la Base Motorizada N°1, enfocando las acciones en la prevención del delito y en garantizar una mayor cobertura policial en áreas de alta circulación.

También participaron efectivos del GAM, Comando Central y personal de Comisaría 29°, junto a dispositivos conjuntos articulados con Comisaría 2°. La coordinación entre las distintas reparticiones permitió ampliar la cobertura operativa y sostener controles dinámicos durante toda la noche.

En paralelo, el Centro de Operaciones y Emergencias (COE) brindó apoyo tecnológico mediante el monitoreo de las cámaras del CISEM 911. Asimismo, colaboraron las direcciones D5, D7 y D8, fortaleciendo el seguimiento en tiempo real de los procedimientos y optimizando las tareas de prevención en las zonas intervenidas.

Como resultado de los operativos, dos personas quedaron vinculadas a delitos de flagrancia: una por hurto agravado por escalamiento y otra por atentado y resistencia contra la autoridad. Además, el personal policial concretó el secuestro de cinco vehículos en el marco de los controles preventivos.

La fiscalización general estuvo a cargo del comisario general Pablo Torres, responsable del D-3, junto al comisario mayor Sergio Ávila del FOE, quien se desempeñó como segundo fiscalizador y jefe del dispositivo. También participaron jefes de distintas reparticiones policiales encargados de coordinar las tareas preventivas desplegadas en los departamentos intervenidos.

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