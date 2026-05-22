Detuvieron a más de 120 personas en distintos operativos preventivos de la Policía

Además, intervinieron unidades de Mogote 1, Mogote 2, Comando Norte y movilidades policiales de la Base Motorizada N°1, enfocando las acciones en la prevención del delito y en garantizar una mayor cobertura policial en áreas de alta circulación.

También participaron efectivos del GAM, Comando Central y personal de Comisaría 29°, junto a dispositivos conjuntos articulados con Comisaría 2°. La coordinación entre las distintas reparticiones permitió ampliar la cobertura operativa y sostener controles dinámicos durante toda la noche.

En paralelo, el Centro de Operaciones y Emergencias (COE) brindó apoyo tecnológico mediante el monitoreo de las cámaras del CISEM 911. Asimismo, colaboraron las direcciones D5, D7 y D8, fortaleciendo el seguimiento en tiempo real de los procedimientos y optimizando las tareas de prevención en las zonas intervenidas.

Como resultado de los operativos, dos personas quedaron vinculadas a delitos de flagrancia: una por hurto agravado por escalamiento y otra por atentado y resistencia contra la autoridad. Además, el personal policial concretó el secuestro de cinco vehículos en el marco de los controles preventivos.

La fiscalización general estuvo a cargo del comisario general Pablo Torres, responsable del D-3, junto al comisario mayor Sergio Ávila del FOE, quien se desempeñó como segundo fiscalizador y jefe del dispositivo. También participaron jefes de distintas reparticiones policiales encargados de coordinar las tareas preventivas desplegadas en los departamentos intervenidos.