"Cuando le revisó los genitales, mi hijo no quiso que lo tocara y se quiso tapar, y él le dijo: 'Ay, a ver, no mariconées'", relató la mamá de un nene que fue revisado por el anestesista Jorge Maddio antes de una cirugía en el Hospital Notti.



Alicia Lima contó a TN lo que vivió con el anestesista pediátrico Jorge Maddio, acusado de producción de pornografía infantil, y a quien le encontraron más de 7 mil imágenes en su celular de niños desnudos y dos videos caseros donde salía él mientras tocaba a niños que ya estaban anestesiados.



La mujer relató que hace dos años su hijo sufrió un accidente de tránsito junto a su papá, fue llevado al Notti donde fue sometido a una larga cirugía y estuvo 15 días internado.



"A los 6 meses tuvo que ser operado de nuevo porque tenía dos clavos en un brazo y se los tenían que sacar", explicó.



"Me dijeron que tenía que realizarle una prueba de anestesia con este doctor, que atenía en consultorios externos del Notti", dijo Alicia Lima.



En ese momento, el nene tenía 10 años. "Cuando llegamos a la puerta del consultorio intentó que mi hijo entrara solo: 'La mamá espera en la puerta', me dijo y mi hijo no quiso, estaba asustado porque venía de varios pinchazos, estudios, una cirugía complicada y tenía miedo".



Según el relato de la mamá, finalmente la dejó ingresar: "Lo hizo subir a la camilla. Le tenía que revisar el brazo, pero de pronto le dijo que se bajara el pantalón y el calzoncillo. Cuando le revisó los genitales, mi hijo no quiso que lo tocara y se quiso tapar: 'Ay, a ver, no mariconées'. Fue todo adelante mío y le pregunté: 'Doctor, ¿es necesario que le revise los genitales? Lo van a operar del brazo', en ese momento no me di cuenta de lo que estaba pasando. Uno confía en los profesionales".



Ante la pregunta de Alicia sobre la revisación que le hacía Maddio a su hijo, este le respondió que "era un proceso de rutina. Quiere decir como se lo hizo a mi hijo se lo hizo a otros chicos también".



La mujer aseguró que en ese momento no lo vio como algo normal, pero en esa situación de estrés por su hijo y la cirugía estaba preocupada y no logró comprender allí que eso no debía suceder.



Alicia expresó que hace tres días se enteró lo que pasaba con este anestesista y cuando vio su cara lo recordó a la perfección. Inmediatamente se interiorizó en el tema y definitivamente es una víctima de Maddio.



Aseguró que el martes irá a la fiscalía que investiga esta causa para denunciar al hombre por haber tocado a su hijo.