Lo golpearon con palos y una cadena en un brutal ataque en Médano de Oro

Un hombre de 47 años fue salvajemente agredido por una patota en Médano de Oro al intentar defender a su sobrino. Recibió golpes con palos y una cadena y quedó internado en estado crítico.

Un grave episodio de violencia se registró durante la Nochebuena en Médano de Oro, Rawson, donde un hombre de 47 años resultó con heridas de consideración luego de intervenir para defender a su sobrino de una agresión grupal. La víctima quedó internada en estado crítico en el Hospital Rawson.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:49, en la intersección de calle Alfonso XIII y Calle 13. De acuerdo a fuentes policiales de la Subcomisaría Médano de Oro, el conflicto comenzó cuando un joven de 22 años circulaba en motocicleta junto a su prima de 12 años hacia un negocio cercano.

En ese trayecto fueron interceptados por al menos cinco sujetos, identificados como hermanos de los apellidos Arancibia y Morán, quienes intentaron agredir al conductor. Ante la situación, el joven descendió del rodado y huyó para pedir ayuda, dejando a la menor y la motocicleta en el lugar.

Minutos después regresó acompañado por su tío, Miguel Ángel Peña, quien enfrentó a la patota para proteger a su sobrino. En ese momento, los agresores atacaron violentamente al hombre y lo golpearon con palos y una cadena hasta hacerlo caer a una cuneta. Luego, se dieron a la fuga.

Personal de emergencias médicas asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Rawson, donde quedó internada en estado crítico. La intervención estuvo a cargo del médico Jorge Tello.

La causa quedó en manos de la UFI Genérica por el delito de lesiones, con intervención del ayudante fiscal de turno, Rodrigo Videla. Desde la fiscalía se dispuso la continuidad de las actuaciones: constatación del estado de salud del herido, recepción de la denuncia, inspección ocular, relevamiento de cámaras de seguridad y la individualización de los presuntos agresores.

