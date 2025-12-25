Un grave episodio de violencia se registró durante la Nochebuena en Médano de Oro, Rawson, donde un hombre de 47 años resultó con heridas de consideración luego de intervenir para defender a su sobrino de una agresión grupal. La víctima quedó internada en estado crítico en el Hospital Rawson.
Lo golpearon con palos y una cadena en un brutal ataque en Médano de Oro
