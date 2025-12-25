Lo golpearon con palos y una cadena en un brutal ataque en Médano de Oro

Minutos después regresó acompañado por su tío, Miguel Ángel Peña, quien enfrentó a la patota para proteger a su sobrino. En ese momento, los agresores atacaron violentamente al hombre y lo golpearon con palos y una cadena hasta hacerlo caer a una cuneta. Luego, se dieron a la fuga.

Personal de emergencias médicas asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Rawson, donde quedó internada en estado crítico. La intervención estuvo a cargo del médico Jorge Tello.

La causa quedó en manos de la UFI Genérica por el delito de lesiones, con intervención del ayudante fiscal de turno, Rodrigo Videla. Desde la fiscalía se dispuso la continuidad de las actuaciones: constatación del estado de salud del herido, recepción de la denuncia, inspección ocular, relevamiento de cámaras de seguridad y la individualización de los presuntos agresores.