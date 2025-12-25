María Becerra y J Rei cumplieron un sueño en Finlandia

J Rei, por su parte, definió el viaje como “las vacaciones de nuestros sueños” y contó que lograron ver las auroras en su primera salida nocturna, algo poco habitual incluso para quienes visitan la región en temporada alta. Para el músico, el episodio fue “una bendición de la naturaleza ante nuestros ojos”, una frase que resumió el impacto emocional que tuvo la vivencia.

Las auroras boreales se producen en zonas cercanas al Polo Norte, como Finlandia, Noruega o Islandia, cuando partículas cargadas provenientes del sol chocan con la atmósfera terrestre a gran altura. Ese contacto genera cortinas de luz de distintos colores que se desplazan por el cielo, creando un efecto visual único que atrae cada año a miles de viajeros de todo el mundo.

A pesar de la belleza del espectáculo, la experiencia no estuvo exenta de desafíos. Las temperaturas extremas, que rondaban los 20 grados bajo cero, obligaron a la pareja a salir completamente abrigada para poder disfrutar del fenómeno. Sin embargo, el frío pasó a un segundo plano frente a la magnitud del momento.

El viaje a Finlandia no solo significó el cumplimiento de un sueño compartido, sino también una pausa especial en medio de agendas cargadas de compromisos artísticos. Las imágenes del cielo iluminado y los mensajes de asombro dejaron en claro que la experiencia quedará grabada como uno de los recuerdos más intensos de su relación, una postal inolvidable de la naturaleza en su máxima expresión.