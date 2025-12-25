"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > alcohol

Alcohol al volante: 97 infracciones durante los controles de Nochebuena

Durante los operativos realizados en Nochebuena, la ANSV controló 5.220 vehículos en todo el país y detectó 97 conductores alcoholizados. La alcoholemia más alta fue en Caucete, con 1,83 g/l.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desplegó durante la Nochebuena un amplio operativo de controles en rutas y accesos de todo el país, con el objetivo de prevenir siniestros viales vinculados al consumo de alcohol y a maniobras imprudentes al volante.

Como resultado de las fiscalizaciones, se controlaron 5.220 vehículos, se detectaron 97 casos de alcoholemia positiva y se labraron 163 actas de infracción. Además, se registraron 102 retenciones de licencias de conducir. En todos los casos en los que se constató alcohol al volante, los conductores fueron retirados de la circulación.

Según informó el organismo, los operativos se desarrollaron en 39 puntos estratégicos del territorio nacional, en el marco de las fiscalizaciones previstas para la temporada de verano, período en el que se incrementa significativamente la circulación vehicular por rutas y accesos a centros urbanos y destinos turísticos.

Te puede interesar...

Las alcoholemias más altas registradas

Durante los controles, se detectaron niveles elevados de alcohol en sangre en distintos puntos del país. Las mediciones más altas fueron las siguientes:

  • 1,83 g/l en Caucete, San Juan

  • 1,66 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

  • 1,57 g/l en Wanda, Misiones

  • 1,49 g/l en Bariloche, Río Negro

  • 1,47 g/l en Las Grutas, Río Negro

Desde la ANSV explicaron que los controles de alcoholemia forman parte de una política permanente de fiscalización destinada a reducir la siniestralidad vial, ya que la detección temprana de conductores en infracción permite intervenir antes de que se produzcan accidentes graves.

Los operativos continuarán durante la noche de Año Nuevo y se mantendrán activos a lo largo de toda la temporada de verano, en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.

Temas

Te puede interesar