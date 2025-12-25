La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desplegó durante la Nochebuena un amplio operativo de controles en rutas y accesos de todo el país, con el objetivo de prevenir siniestros viales vinculados al consumo de alcohol y a maniobras imprudentes al volante.
Alcohol al volante: 97 infracciones durante los controles de Nochebuena
Durante los operativos realizados en Nochebuena, la ANSV controló 5.220 vehículos en todo el país y detectó 97 conductores alcoholizados. La alcoholemia más alta fue en Caucete, con 1,83 g/l.