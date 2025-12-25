Alcohol al volante: 97 infracciones durante los controles de Nochebuena

Como resultado de las fiscalizaciones, se controlaron 5.220 vehículos, se detectaron 97 casos de alcoholemia positiva y se labraron 163 actas de infracción. Además, se registraron 102 retenciones de licencias de conducir. En todos los casos en los que se constató alcohol al volante, los conductores fueron retirados de la circulación.

Según informó el organismo, los operativos se desarrollaron en 39 puntos estratégicos del territorio nacional, en el marco de las fiscalizaciones previstas para la temporada de verano, período en el que se incrementa significativamente la circulación vehicular por rutas y accesos a centros urbanos y destinos turísticos.