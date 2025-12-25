¿Quiénes jugarán el partido inaugural del Mundial 2026 y cómo está la estadística?

En distintas ediciones se jugaron dos o más partidos inaugurales en simultáneo y, además, entre 1974 y 2002 el partido inicial lo disputaba el campeón del mundo vigente. En ese lapso se registraron cuatro triunfos (Uruguay 1954, Brasil 1962, Alemania Federal 1994 y Brasil 1998), tres empates (Brasil 1974, Alemania Federal 1978 e Italia 1986) y tres derrotas. Dos de esas caídas corresponden a la Selección argentina: ante Bélgica en España 1982 y frente a Camerún en Italia 1990. La restante fue Francia en 2002.

A continuación, el detalle de los partidos inaugurales de los Mundiales, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, donde figuran los resultados, estadios y goleadores de cada encuentro, con particularidades como inauguraciones dobles o múltiples según el formato de cada época.

Se destacan los estrenos de Uruguay 1930 con los triunfos de Francia sobre México y de Estados Unidos frente a Bélgica; las goleadas en Italia 1934 con múltiples partidos inaugurales en un mismo día; el 4–0 de Brasil a México en el Maracaná en 1950; el 3–0 de Suecia a México en 1958; el empate 0–0 entre Inglaterra y Uruguay en 1966; el 0–0 de México–Unión Soviética en 1970; la histórica victoria de Camerún ante Argentina en 1990; el triunfo de Senegal frente a Francia en 2002; y el 5–0 de Rusia a Arabia Saudita en 2018.

El último antecedente corresponde a Qatar 2022, cuando el local cayó 2–0 frente a Ecuador, en el estadio Al Bayt, con dos tantos de Enner Valencia, uno de ellos de penal, convirtiéndose en el primer anfitrión en perder en su debut mundialista.

Con este panorama, el cruce entre México y Sudáfrica en 2026 no solo abrirá la competencia deportiva, sino que también se insertará en una larga historia de partidos inaugurales cargados de presión, simbolismo y, en muchos casos, de grandes sorpresas.