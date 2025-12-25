Navidad con incidentes en Chimbas: hallaron un auto robado y un herido

Según la información oficial, los efectivos realizaban recorridas de rutina cuando, al llegar a la manzana H, advirtieron la presencia de un vehículo en un lote baldío. La ausencia de personas en el lugar y el estado del auto despertaron sospechas, por lo que procedieron a verificar la unidad.

Tras constatar los datos, se confirmó que el automóvil había sido denunciado como robado horas antes en jurisdicción de la Comisaría 26. Inmediatamente se dio intervención a la Justicia y se dispuso el traslado del rodado para las pericias correspondientes.

La investigación continúa para identificar a los autores del robo. Una de las hipótesis es que el vehículo haya sido abandonado luego de la sustracción de autopartes.

Un herido de bala en plena Navidad

En otro hecho ocurrido durante la madrugada del 25 de diciembre, un hombre de 37 años resultó herido por un disparo de arma de fuego en el interior de Villa Lucrecia. El episodio se registró poco antes de las 2 de la mañana, en medio de los festejos navideños.

image

De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima recibió un impacto de bala en una de sus piernas. Tras el llamado al 911, personal policial tomó intervención alrededor de las 2:30 y desplegó un operativo en la zona.

El herido fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece internado fuera de peligro, según indicaron fuentes oficiales.

La causa quedó en manos de la UFI Genérica, a cargo del fiscal Alejandro Mattar, quien investiga las circunstancias del ataque. Los pesquisas trabajan para identificar al autor del disparo y no descartan que haya existido un conflicto previo entre las partes.

Ambos casos generaron preocupación entre los vecinos del departamento y volvieron a poner en foco la importancia de los patrullajes preventivos y de las investigaciones judiciales para esclarecer hechos de inseguridad registrados durante fechas de alta concurrencia y celebraciones masivas.