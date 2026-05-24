Lo descubrieron robando una bicicleta, escapó y terminó escondido en un kiosco

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 15:35, cuando un hombre de 33 años advirtió la presencia de un desconocido en el fondo de su domicilio. El sospechoso tenía en su poder una bicicleta marca Fósil, rodado 29, de color naranja con detalles flúor.

Al verse descubierto, el sujeto escaló la pared perimetral de la vivienda y huyó rápidamente hacia un terreno baldío cercano. Tras la denuncia, efectivos policiales iniciaron un patrullaje por calle Maradona, donde un vecino alertó que perseguía al presunto ladrón.