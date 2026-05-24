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Lo descubrieron robando una bicicleta, escapó y terminó escondido en un kiosco

El hombre de 30 años fue detenido luego de intentar robar una bicicleta del interior de una vivienda y escapar por un descampado. Ocurrió en el Loteo API2.

Un hombre de 30 años fue detenido este sábado en Chimbas luego de intentar robar una bicicleta del interior de una vivienda y escapar por un descampado. El hecho ocurrió en el Loteo API 2 y terminó con la intervención de efectivos de Comisaría 26° y vecinos de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 15:35, cuando un hombre de 33 años advirtió la presencia de un desconocido en el fondo de su domicilio. El sospechoso tenía en su poder una bicicleta marca Fósil, rodado 29, de color naranja con detalles flúor.

Al verse descubierto, el sujeto escaló la pared perimetral de la vivienda y huyó rápidamente hacia un terreno baldío cercano. Tras la denuncia, efectivos policiales iniciaron un patrullaje por calle Maradona, donde un vecino alertó que perseguía al presunto ladrón.

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Minutos después, los uniformados lograron localizar al hombre escondido en el fondo de un kiosco. La víctima lo reconoció de inmediato como el autor del intento de robo, por lo que fue aprehendido en el lugar.

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