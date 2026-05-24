Un hombre de 30 años fue detenido este sábado en Chimbas luego de intentar robar una bicicleta del interior de una vivienda y escapar por un descampado. El hecho ocurrió en el Loteo API 2 y terminó con la intervención de efectivos de Comisaría 26° y vecinos de la zona.
Lo descubrieron robando una bicicleta, escapó y terminó escondido en un kiosco
El hombre de 30 años fue detenido luego de intentar robar una bicicleta del interior de una vivienda y escapar por un descampado. Ocurrió en el Loteo API2.