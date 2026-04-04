Lo hallaron bajo una cama: 6 meses de prisión efectiva para un ladrón en Rawson

Tras el aviso a la policía, personal de la Unidad Motorizada 2 inició un patrullaje en el barrio y divisó a un sospechoso que coincidía con la descripción. Al notar la presencia policial, el sujeto ingresó a una vivienda.

Con el permiso del propietario, los efectivos entraron al domicilio y encontraron a Díaz escondido debajo de una cama en uno de los dormitorios. En ese momento, el aprehendido ya no vestía la indumentaria de River, sino una camiseta de Boca.