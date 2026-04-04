El hecho ocurrió el pasado 31 de marzo alrededor de las 10:40 horas. Una menor caminaba por el Conector Sur, cerca de calle Dr. Ortega, cuando fue abordada por un sujeto que vestía una camiseta de River, gorra gris y pantalón blanco. El individuo le sustrajo un celular marca Tecno y huyó hacia el interior del Barrio La Estación.
Lo hallaron bajo una cama: 6 meses de prisión efectiva para un ladrón en Rawson
En una audiencia de juicio abreviado realizada este sábado, se dictó la sentencia contra un sujeto de apellido Díaz.