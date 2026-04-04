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Lo hallaron bajo una cama: 6 meses de prisión efectiva para un ladrón en Rawson

En una audiencia de juicio abreviado realizada este sábado, se dictó la sentencia contra un sujeto de apellido Díaz.

El hecho ocurrió el pasado 31 de marzo alrededor de las 10:40 horas. Una menor caminaba por el Conector Sur, cerca de calle Dr. Ortega, cuando fue abordada por un sujeto que vestía una camiseta de River, gorra gris y pantalón blanco. El individuo le sustrajo un celular marca Tecno y huyó hacia el interior del Barrio La Estación.

Tras el aviso a la policía, personal de la Unidad Motorizada 2 inició un patrullaje en el barrio y divisó a un sospechoso que coincidía con la descripción. Al notar la presencia policial, el sujeto ingresó a una vivienda.

Con el permiso del propietario, los efectivos entraron al domicilio y encontraron a Díaz escondido debajo de una cama en uno de los dormitorios. En ese momento, el aprehendido ya no vestía la indumentaria de River, sino una camiseta de Boca.

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Durante la inspección del lugar, autorizada por el dueño de casa, el Ayudante Fiscal y personal policial encontraron en el exterior de la vivienda, ocultos bajo una palangana blanca, los siguientes elementos:

  • El celular marca Tecno sustraído.

  • La camiseta de River.

  • La gorra gris descripta por la víctima.

Este 4 de abril, la fiscalía (a cargo del Dr. Francisco Micheltorena) y la defensa acordaron una pena de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Debido a sus antecedentes, el juez dictó además la declaración de reincidencia, por lo que Díaz deberá cumplir la totalidad de la condena en el Servicio Penitenciario Provincial.

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