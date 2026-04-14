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Robo, disparos y dudas: investigan cómo terminó herido un menor

Un adolescente de 16 años fue baleado en un operativo por el robo de una moto. Está internado y el caso quedó envuelto en versiones opuestas.

Un confuso y tenso operativo policial en La Bebida, en Rivadavia, terminó con un menor de 16 años gravemente herido de bala y una investigación abierta para determinar qué ocurrió dentro de una vivienda donde se intentaba recuperar una moto robada.

El hecho se originó a partir de un robo ocurrido el día anterior en la escuela Barrio Nuevo Cuyo, donde dos personas sustrajeron un rodado y luego se refugiaron en una casa del Lote Hogar 2541. Hasta allí llegaron efectivos de la Brigada de Investigaciones el lunes al mediodía, en el marco de ese procedimiento.

A partir de ese momento, las versiones se contradicen. Según fuentes ligadas a la investigación, los sospechosos se negaron a abrir la puerta y, en medio de la intervención, uno de ellos habría apuntado con un arma de fuego a los policías, lo que derivó en la respuesta de un efectivo, que disparó e hirió al menor en una pierna.

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Sin embargo, la familia del adolescente sostiene una versión completamente distinta. Aseguran que los policías ingresaron al lugar, consultaron por una persona y, ante la negativa, comenzaron a disparar. En ese contexto, denunciaron que se utilizaron tanto postas de goma como un arma calibre 9 milímetros.

El menor recibió impactos en la pierna derecha —con posible compromiso nervioso— y un disparo en el abdomen. Tras el episodio, fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado en estado delicado. En las primeras horas hubo confusión sobre su estado, incluso con versiones que indicaban su fallecimiento, luego descartadas por fuentes del caso.

El momento posterior al hecho fue caótico. Según el entorno familiar, varias personas intentaron resguardarse dentro de la vivienda, mientras asistían al adolescente y a otro hombre que se encontraba en el lugar.

Por ahora, no hay una reconstrucción oficial completa sobre cómo se desarrolló el procedimiento ni precisiones sobre el uso de la fuerza. Con un menor gravemente herido, un robo previo bajo investigación y versiones enfrentadas, la causa quedó bajo análisis judicial para esclarecer responsabilidades.

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