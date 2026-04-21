Encontraron a un hombre fallecido en su casa e investigan presunto homicidio

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Si bien en una primera inspección no se observaron signos evidentes de violencia dentro de la vivienda, ese detalle encendió las alertas y llevó a que no se descarte ninguna hipótesis.

Ante el escenario, se dio aviso al servicio de emergencias, aunque no intervino debido a que el deceso no era reciente. En paralelo, la zona fue preservada con un operativo policial mientras se realizaban las primeras pericias.

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La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, con intervención del ayudante fiscal Carlos Ortiz y el fiscal Bruno Santiago, quienes deberán determinar las causas del fallecimiento.

En ese sentido, la autopsia será determinante para establecer si se trató de una muerte natural o si existió la participación de terceros. También se buscará reconstruir las últimas horas de la víctima y su estado de salud previo.

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Por ahora, el caso sigue sin respuestas claras. El hallazgo, el tiempo transcurrido y la lesión detectada configuran un escenario que mantiene abiertas todas las hipótesis.