Encontraron a un hombre fallecido en su casa e investigan presunto homicidio
Ocurrió en el Médano de Oro. El cuerpo presentaba un golpe en la cabeza y signos de descomposición. Investiga Delitos Especiales.
Un hombre fue encontrado sin vida en su vivienda del Médano de Oro y el caso quedó envuelto en una fuerte incertidumbre. Las condiciones en las que apareció el cuerpo abrieron distintas líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de una muerte violenta.
El hallazgo se produjo cerca del mediodía en una propiedad ubicada sobre Calle 12, a pocos metros de Alfonso XIII, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 7ª. Fue un amigo de la víctima, un hombre de 74 años, quien al ingresar al domicilio lo encontró tendido en el piso de la cocina, sin signos vitales, y dio aviso inmediato al 911.
La víctima fue identificada como José Yañez, de 77 años. De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el cuerpo presentaba signos de descomposición, lo que indicaría que llevaba varios días fallecido. Además, los investigadores detectaron la presencia de sangre en la zona de la cabeza, lo que sugiere que habría sufrido un golpe.
Si bien en una primera inspección no se observaron signos evidentes de violencia dentro de la vivienda, ese detalle encendió las alertas y llevó a que no se descarte ninguna hipótesis.
Ante el escenario, se dio aviso al servicio de emergencias, aunque no intervino debido a que el deceso no era reciente. En paralelo, la zona fue preservada con un operativo policial mientras se realizaban las primeras pericias.
La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, con intervención del ayudante fiscal Carlos Ortiz y el fiscal Bruno Santiago, quienes deberán determinar las causas del fallecimiento.
En ese sentido, la autopsia será determinante para establecer si se trató de una muerte natural o si existió la participación de terceros. También se buscará reconstruir las últimas horas de la víctima y su estado de salud previo.
Por ahora, el caso sigue sin respuestas claras. El hallazgo, el tiempo transcurrido y la lesión detectada configuran un escenario que mantiene abiertas todas las hipótesis.