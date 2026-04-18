Absolvieron a un joven acusado de abusar a una menor: quedó en libertad

La resolución fue adoptada por un tribunal integrado por la jueza Mónica Lucero y los vocales Federico Rodríguez y Sergio López Martí, quienes entendieron que las pruebas presentadas durante el juicio no resultaron suficientes para sostener la acusación penal, aplicando el beneficio de la duda.

Durante el proceso, la defensa —a cargo de los abogados Mario Padilla y Mario Morán— cuestionó la solidez de la prueba. En ese marco, remarcaron contradicciones en los testimonios familiares y destacaron que las pericias médicas no evidenciaron lesiones, elementos que resultaron determinantes frente al pedido de la fiscal Valentina Bucciarelli, quien había solicitado una pena de 16 años de prisión.