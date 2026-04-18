La justicia sanjuanina absolvió de manera unánime a un joven de 21 años que estaba acusado de abuso sexual contra su cuñada de 11 años, al considerar que no se alcanzó el grado de certeza necesario para dictar una condena. Tras el fallo, recuperó la libertad luego de permanecer detenido desde agosto de 2025.
Absolvieron a un joven acusado de abusar a una menor: quedó en libertad
Un joven de 21 años fue absuelto por un tribunal que consideró insuficientes las pruebas en su contra. Estuvo detenido desde agosto de 2025 y recuperó la libertad.