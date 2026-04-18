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Absolvieron a un joven acusado de abusar a una menor: quedó en libertad

Un joven de 21 años fue absuelto por un tribunal que consideró insuficientes las pruebas en su contra. Estuvo detenido desde agosto de 2025 y recuperó la libertad.

La justicia sanjuanina absolvió de manera unánime a un joven de 21 años que estaba acusado de abuso sexual contra su cuñada de 11 años, al considerar que no se alcanzó el grado de certeza necesario para dictar una condena. Tras el fallo, recuperó la libertad luego de permanecer detenido desde agosto de 2025.

La resolución fue adoptada por un tribunal integrado por la jueza Mónica Lucero y los vocales Federico Rodríguez y Sergio López Martí, quienes entendieron que las pruebas presentadas durante el juicio no resultaron suficientes para sostener la acusación penal, aplicando el beneficio de la duda.

Durante el proceso, la defensa —a cargo de los abogados Mario Padilla y Mario Morán— cuestionó la solidez de la prueba. En ese marco, remarcaron contradicciones en los testimonios familiares y destacaron que las pericias médicas no evidenciaron lesiones, elementos que resultaron determinantes frente al pedido de la fiscal Valentina Bucciarelli, quien había solicitado una pena de 16 años de prisión.

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La causa se originó en 2024, cuando la menor denunció en el ámbito escolar presuntos hechos de abuso. A partir de ese momento se activó la intervención judicial y el joven fue detenido. Sin embargo, en el juicio no se logró acreditar con certeza los episodios denunciados.

Con el veredicto absolutorio, el imputado recuperó la libertad de forma inmediata. No obstante, el caso aún no está cerrado. El próximo 28 de abril se darán a conocer los fundamentos completos del fallo, instancia clave para que la fiscalía defina si avanza con una impugnación.

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