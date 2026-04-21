Se viene este domingo el Torneo de Pesca "Copa Pejerrey" en el Punta Negra

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El atractivo principal estará en los premios. El torneo repartirá un total de 1,8 millones de pesos: un millón para el primer puesto, 500 mil para el segundo y 300 mil para el tercero, todos definidos por el tamaño del pejerrey capturado. A esto se sumarán sorteos durante la jornada.

Desde la organización destacaron el interés que despertó la propuesta, no solo a nivel local, sino también en provincias cercanas como Mendoza y Córdoba, desde donde llegarían varios participantes.

La actividad comenzará temprano, con un desayuno de bienvenida, seguido por la acreditación y control de embarcaciones. Luego se dará inicio a la competencia en ambas modalidades, que se extenderá durante gran parte del día.

El cierre está previsto para la tarde, con la entrega de premios, sorteos y un espacio de camaradería entre los participantes, en lo que denominan el “tercer tiempo”, con comida incluida.

La iniciativa marca un nuevo paso para posicionar al dique como un punto de referencia para eventos deportivos y turísticos vinculados a la pesca en la provincia.