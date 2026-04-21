Se viene este domingo el Torneo de Pesca "Copa Pejerrey" en el Punta Negra
Este domingo se realizará la primera Copa Pejerrey en el dique. Esperan más de 150 pescadores y habrá $1,8 millones en premios.
El Dique Punta Negra será escenario este domingo de una jornada inédita para los amantes de la pesca deportiva. Por primera vez se realizará allí la Copa Pejerrey, un torneo que busca consolidarse en el calendario local y que ya genera fuerte expectativa entre competidores de la provincia y la región.
La actividad está prevista para el 26 de abril y contará con la organización de la Asociación Civil de Pesca Deportiva y Actividades Náuticas. Según anticiparon desde la entidad, se espera la participación de más de 150 pescadores, en una convocatoria que incluirá tanto a aficionados como a experimentados.
El certamen tendrá una particularidad: se unificarán las modalidades de embarcaciones —botes y lanchas— y kayak en una misma competencia. Además, habrá categorías libres, damas y cadetes, lo que amplía la participación y le da un perfil inclusivo al evento.
El atractivo principal estará en los premios. El torneo repartirá un total de 1,8 millones de pesos: un millón para el primer puesto, 500 mil para el segundo y 300 mil para el tercero, todos definidos por el tamaño del pejerrey capturado. A esto se sumarán sorteos durante la jornada.
Desde la organización destacaron el interés que despertó la propuesta, no solo a nivel local, sino también en provincias cercanas como Mendoza y Córdoba, desde donde llegarían varios participantes.
La actividad comenzará temprano, con un desayuno de bienvenida, seguido por la acreditación y control de embarcaciones. Luego se dará inicio a la competencia en ambas modalidades, que se extenderá durante gran parte del día.
El cierre está previsto para la tarde, con la entrega de premios, sorteos y un espacio de camaradería entre los participantes, en lo que denominan el “tercer tiempo”, con comida incluida.
La iniciativa marca un nuevo paso para posicionar al dique como un punto de referencia para eventos deportivos y turísticos vinculados a la pesca en la provincia.