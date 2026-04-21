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San Martín vuelve a casa con otro ánimo: venta de entradas frente a Quilmes, a la venta

Tras cortar la mala racha, el Verdinegro recibe a Quilmes el sábado. Los tickets ya están disponibles y se espera buen marco en Concepción.

San Martín dio vuelta la página tras semanas complejas y ya enfoca su próximo desafío. El equipo sanjuanino recibirá a Quilmes este sábado a las 17:30 en el estadio Hilario Sánchez y, en ese contexto, el club puso en marcha la venta de entradas, con la expectativa de recuperar el acompañamiento de su gente.

El anuncio se realizó este martes a través de los canales oficiales y confirmó que los tickets se comercializan de manera online, un sistema que el club viene sosteniendo en los últimos partidos. La dirigencia apuesta a que el cambio de ánimo tras la última victoria se refleje en las tribunas.

En cuanto a los valores, la Popular Norte fue fijada en $30.000, la Platea Este en $40.000, la Platea Oeste Baja en $45.000 y la Platea Oeste Alta en $55.000. Además, el sector destinado a damas, menores y jubilados tendrá un costo de $25.000.

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El encuentro aparece como una oportunidad para empezar a consolidar una recuperación que, hasta hace pocos días, parecía lejana. San Martín logró cortar una racha adversa que había encendido señales de alarma, tanto dentro como fuera del club.

La victoria por 1-0 frente a Midland, en condición de visitante, marcó un punto de inflexión. En una semana atravesada por la salida de Ariel Martos como entrenador, el equipo mostró una reacción bajo la conducción interina de Alejandro Schiapparelli.

Más allá de que el rival tuvo protagonismo en varios tramos del partido, el Verdinegro logró sostenerse y golpear en el momento justo. Esa eficacia, que venía siendo una deuda, terminó inclinando la balanza.

El gol de Sebastián Jaurena, el primero con la camiseta del club, fue determinante para destrabar un encuentro cerrado y darle al equipo tres puntos que cambiaron el clima.

Ahora, con otro escenario y mayor confianza, San Martín buscará dar un paso más ante su gente. El duelo ante Quilmes no solo pondrá a prueba la reacción futbolística, sino también la respuesta de los hinchas en las tribunas.

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