Rescataron aves silvestres y secuestraron restos de puma, guanaco y armas

Además, se hallaron restos de animales silvestres, entre ellos un cuero y un cráneo de puma, una cría de guanaco faenada, dos huesos, dos costillares y una bolsa con carne de guanaco. También se secuestraron cinco salames.

El operativo permitió retirar de los domicilios una importante cantidad de elementos presuntamente utilizados para la captura y tenencia de fauna silvestre. Entre ellos había 11 jaulas vacías, dos trampas de piso, tres jaulas tramperas, una jaula grande, otras jaulas de diferentes características y un transportín.

En los procedimientos también se incautaron distintas prendas de vestir, entre ellas cuatro pantalones, tres garibaldinas, dos camperas del Ejército Argentino, una lona y un pantalón policial de color azul.

Dos armas de fuego secuestradas

Por otra parte, en uno de los domicilios allanados, los uniformados encontraron dos armas de fuego largas: una calibre 7,62 y otra calibre 22. También se secuestraron cuatro municiones calibre 7,62 x 51 milímetros.

Las armas quedaron depositadas en la dependencia policial y vinculadas a un legajo por tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación Genérica.

La causa principal se encuentra encuadrada en un expediente contravencional, con la fauna silvestre como damnificada y la intervención del Juzgado de Paz Letrado de Caucete.

El procedimiento permitió retirar de circulación una importante cantidad de ejemplares de fauna silvestre y elementos relacionados con su captura y tenencia, en el marco de las actuaciones destinadas a combatir los delitos contra la fauna en la provincia.