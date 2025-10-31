Jornada movida en Caucete: escándalo en un alojamiento y detención por estafa

Durante el operativo, los uniformados solicitaron a los ocupantes del alojamiento que se retiraran, lo que dio lugar a una escena particular: varias parejas salieron apresuradamente del lugar, incluso una mujer que se marchó acompañada por dos personas, lo que sorprendió a quienes presenciaron el operativo.

Finalmente, no hubo detenidos ni denuncias formales, y el hecho quedó como un episodio de escándalo vecinal que rápidamente se convirtió en tema de conversación en la zona.

image

En otro operativo desarrollado también en el departamento, la policía detuvo a un hombre identificado como Walter González, quien enfrenta dos causas judiciales: una por hurto y otra por estafa.

De acuerdo a fuentes judiciales, una de las víctimas denunció que el sujeto le había robado su teléfono celular. En paralelo, se estableció que González habría estafado a otra persona haciéndose pasar por prestamista, obteniendo $100.000 bajo engaño.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas quedaron a cargo de la investigación y se espera que en las próximas horas se formalice su detención.