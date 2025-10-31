Jornada movida en Caucete: escándalo en un alojamiento y detención por estafa
La policía intervino en dos hechos que alteraron la calma en el departamento: una pelea en un hospedaje céntrico y la detención de un hombre acusado de hurto y estafa.
Caucete vivió una madrugada agitada con dos intervenciones policiales que no pasaron desapercibidas. En primer lugar, un hecho insólito generó revuelo en pleno centro durante la madrugada, cuando una fuerte discusión en un alojamiento temporario terminó con la intervención de la policía.
Según testigos, todo comenzó cuando un hombre llegó al lugar buscando reencontrarse con una mujer con la que habría mantenido una relación. Al tocar la puerta de la habitación, descubrió que la joven no estaba sola, sino acompañada por otro hombre, lo que desencadenó una escena de gritos y golpes contra la puerta.
Alarmados, vecinos del lugar llamaron al 911. Personal policial acudió rápidamente y logró contener la situación antes de que pasara a mayores. El tercero involucrado alcanzó a irse antes de la llegada de los efectivos, mientras que la mujer intentaba calmar al visitante alterado.
Durante el operativo, los uniformados solicitaron a los ocupantes del alojamiento que se retiraran, lo que dio lugar a una escena particular: varias parejas salieron apresuradamente del lugar, incluso una mujer que se marchó acompañada por dos personas, lo que sorprendió a quienes presenciaron el operativo.
Finalmente, no hubo detenidos ni denuncias formales, y el hecho quedó como un episodio de escándalo vecinal que rápidamente se convirtió en tema de conversación en la zona.
En otro operativo desarrollado también en el departamento, la policía detuvo a un hombre identificado como Walter González, quien enfrenta dos causas judiciales: una por hurto y otra por estafa.
De acuerdo a fuentes judiciales, una de las víctimas denunció que el sujeto le había robado su teléfono celular. En paralelo, se estableció que González habría estafado a otra persona haciéndose pasar por prestamista, obteniendo $100.000 bajo engaño.
La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas quedaron a cargo de la investigación y se espera que en las próximas horas se formalice su detención.