Dos operativos policiales distintos terminaron con detenciones por robo en distintos puntos de la provincia. Uno de los casos ocurrió en Pocito, donde un menor de 16 años fue aprehendido tras sustraer una bicicleta, y el otro en Caucete, donde cayó Miqueas Ignacio González, un delincuente con amplio historial delictivo.
Cayeron un menor en Pocito y un delincuente buscado en Caucete
La Policía detuvo a un adolescente de 16 años que robó una bicicleta en Pocito y a Miqueas González, un conocido delincuente con frondoso prontuario, durante un operativo en Caucete.