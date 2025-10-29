"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Pocito

Cayeron un menor en Pocito y un delincuente buscado en Caucete

La Policía detuvo a un adolescente de 16 años que robó una bicicleta en Pocito y a Miqueas González, un conocido delincuente con frondoso prontuario, durante un operativo en Caucete.

Dos operativos policiales distintos terminaron con detenciones por robo en distintos puntos de la provincia. Uno de los casos ocurrió en Pocito, donde un menor de 16 años fue aprehendido tras sustraer una bicicleta, y el otro en Caucete, donde cayó Miqueas Ignacio González, un delincuente con amplio historial delictivo.

En el primero de los hechos, registrado en calle Agustín Gómez y Frías, en Pocito, un joven de 16 años robó una bicicleta rodado 29, color verde con negro, marca SLP, y escapó rumbo al barrio René Favaloro.

image

La Sala de Monitoreo alertó a la policía, que rápidamente montó un operativo de búsqueda y logró interceptar al sospechoso en el barrio Huarpe, donde tenía en su poder el rodado sustraído.

Te puede interesar...

El damnificado, Claudio Adrián Conejero, reconoció la bicicleta como suya y también identificó al menor como el autor del hecho. La jueza Julia Camus, del Primer Juzgado de Menores, dispuso iniciar el procedimiento por Robo y ordenó el traslado del adolescente al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

image

Por otro lado, en Caucete, la policía detuvo a Miqueas Ignacio González, un delincuente con frondoso prontuario, durante un operativo sorpresa realizado este miércoles por efectivos de la Comisaría 37ª y la Brigada de Investigaciones Este.

La medida fue dispuesta por la Justicia a pedido del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, con la colaboración de las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra, quienes seguían de cerca sus movimientos.

Según fuentes judiciales, González era intensamente buscado por la UFI Delitos Contra la Propiedad tras ser identificado en dos hechos de robo ocurridos en junio en distintos barrios cauceteros. El sujeto fue puesto a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas.

Temas

Te puede interesar