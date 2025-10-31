"
Abusó de su sobrina durante cuatro años: fue condenado pero en libertad

Un hombre de Ullum fue hallado culpable de abusar sexualmente de su sobrina desde que la niña tenía 8 años. La Justicia lo condenó a tres años de prisión condicional y no irá al Penal.

Este viernes, el Tribunal Penal de San Juan condenó a un hombre oriundo de Ullum por haber abusado sexualmente de su sobrina durante cuatro años. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la pena impuesta fue de tres años de prisión condicional, por lo que no quedará detenido.

Los episodios se produjeron cuando la víctima tenía entre 8 y 12 años, y ocurrieron en distintos momentos familiares. Según la investigación, los abusos consistieron en tocamientos y se repitieron en reiteradas oportunidades, incluso en el domicilio de la abuela, donde convivían el imputado y la menor.

La causa se activó cuando la víctima decidió hablar y contarle a su madre lo que ocurría. Esa revelación marcó el inicio de la investigación judicial, que quedó en manos de la UFI ANIVI, especializada en delitos contra la integridad sexual de menores.

La denuncia fue presentada a mediados de año, y tras los testimonios y pericias correspondientes, el acusado terminó admitiendo su responsabilidad. El proceso judicial se resolvió mediante un juicio abreviado, instancia en la que el imputado reconoció su culpabilidad y aceptó la pena acordada entre la fiscalía y la defensa.

El juez Mariano Daniel Carrera Pedrotti dictó una condena de tres años de prisión condicional, lo que significa que el hombre cumplirá la pena en libertad, pero bajo condiciones estrictas. Entre ellas, no podrá acercarse ni tener contacto con la víctima ni con su entorno familiar.

La sentencia fue solicitada por la fiscal del caso y la defensora oficial, quienes participaron del acuerdo judicial que permitió cerrar la causa sin llegar a juicio oral.

Una herida abierta

Aunque la condena establece la responsabilidad penal del acusado, la decisión judicial de mantenerlo en libertad deja abierta la discusión sobre las penas en delitos sexuales intrafamiliares, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.

El fallo marca el cierre de un proceso judicial, pero no borra el impacto emocional ni las secuelas que suelen dejar este tipo de agresiones en el entorno familiar.

