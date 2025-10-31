Tras la salida de Francos, Lisandro Catalán renunció como Ministro del Interior

El anuncio llegó apenas horas después de la confirmación de la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, con quien tenía más afinidad y que también oficializó su decisión tras mantener un encuentro con Milei en la Quinta de Olivos. En su carta de dimisión, Francos manifestó: “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.

Ambas salidas se producen en un contexto de reestructuración del Gabinete nacional, en el que se perfila un rediseño de las funciones centrales del Ejecutivo. Francos será reemplazado por el actual secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, según confirmaron fuentes oficiales.

En tanto, no se ha anunciado aún quién ocupará el cargo que deja vacante Catalán, aunque en los días previos había trascendido el nombre del asesor presidencial Santiago Caputo como posible sucesor, en el marco de un rediseño de competencias que incluiría la absorción de nuevas áreas estatales bajo la órbita del Ministerio del Interior.

La renuncia de Catalán se da menos de dos meses después de su designación al frente de la cartera, formalizada mediante el Decreto 672/2025 publicado en el Boletín Oficial. Su llegada estuvo directamente vinculada a la decisión del Gobierno de restituir el Ministerio del Interior, que hasta entonces había sido degradado a secretaría dependiente de la Vicejefatura de Gabinete. La medida fue parte de una batería de reordenamientos adoptados tras el traspié electoral que La Libertad Avanza sufrió en la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, se crearon tres nuevas mesas de trabajo —una Política, otra Bonaerense y una denominada Federal— y se redefinió el esquema de ministerios mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 658/2025) que modificó la Ley de Ministerios N° 22.520. El nuevo texto estableció una estructura compuesta por nueve carteras: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.