Secuestraron un revólver y balas en un allanamiento: una joven fue detenida

La Policía detuvo a una joven de 26 años en el barrio Pie de Palo. En su casa encontraron un revólver y 36 cartuchos sin percutar.

Una mujer fue detenida este miércoles en el barrio Pie de Palo, en el departamento Caucete, tras un allanamiento en el que la Policía secuestró un arma de fuego y decenas de municiones.

La detenida fue identificada como Gilda Adriana Morán, de 26 años, quien quedó a disposición de la Justicia por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

El operativo

El procedimiento fue llevado a cabo por personal policial que, en el marco de una investigación, irrumpió en el domicilio de Morán. Durante la requisa, los efectivos hallaron un revólver plateado y 36 cartuchos sin percutar, los cuales fueron secuestrados en presencia de testigos.

Posteriormente, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y procedió al levantamiento y resguardo del material incautado.

Intervención judicial

Tras el hallazgo, intervino la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, a cargo del fiscal Mauricio Flores, quien dispuso la aplicación del procedimiento especial de flagrancia.

La acusada fue trasladada a la Comisaría 37°, donde permanece detenida y vinculada al legajo judicial caratulado como “Tenencia Ilegítima de Arma de Fuego”. El procedimiento fue considerado exitoso por las fuerzas de seguridad, que continúan investigando el origen del arma y su posible vinculación con otros hechos.

