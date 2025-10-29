Secuestraron un revólver y balas en un allanamiento: una joven fue detenida

El procedimiento fue llevado a cabo por personal policial que, en el marco de una investigación, irrumpió en el domicilio de Morán. Durante la requisa, los efectivos hallaron un revólver plateado y 36 cartuchos sin percutar, los cuales fueron secuestrados en presencia de testigos.

image

Posteriormente, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y procedió al levantamiento y resguardo del material incautado.

Intervención judicial

Tras el hallazgo, intervino la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, a cargo del fiscal Mauricio Flores, quien dispuso la aplicación del procedimiento especial de flagrancia.

La acusada fue trasladada a la Comisaría 37°, donde permanece detenida y vinculada al legajo judicial caratulado como “Tenencia Ilegítima de Arma de Fuego”. El procedimiento fue considerado exitoso por las fuerzas de seguridad, que continúan investigando el origen del arma y su posible vinculación con otros hechos.