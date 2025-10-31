Viernes de operativos: moto recuperada, robo violento y un prófugo detenido
En distintos operativos ocurridos en las últimas horas, la Policía recuperó una moto robada en Rivadavia, investiga un violento robo a una mujer en el barrio Camus y detuvo a un conocido delincuente en Albardón.
En un operativo policial realizado en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y Chacabuco, efectivos del Comando Oeste lograron recuperar una motocicleta con pedido de secuestro.
De acuerdo a fuentes policiales, un efectivo que patrullaba la zona advirtió que un sujeto circulaba sin patente. Al solicitarle la documentación correspondiente, el conductor no pudo acreditar la propiedad del vehículo.
Tras una verificación en el sistema, se constató que la moto tenía un pedido de secuestro activo. Inmediatamente, se procedió al secuestro del rodado, que fue puesto a disposición de la Justicia.
La investigación continúa para determinar en qué circunstancias fue sustraída la moto y establecer la identidad del individuo que la conducía.
En otro hecho registrado también en Rivadavia, una mujer fue víctima de un robo mientras llegaba a su domicilio en el barrio Camus. Según consta en la denuncia, la víctima se encontraba dentro de su automóvil Ford cuando dos motochorros se acercaron, rompieron una ventanilla y le sustrajeron una cartera con dinero, documentación y objetos personales.
Entre los elementos robados había $10.000, un celular Samsung, una campera y documentación personal. Los delincuentes escaparon rápidamente en una motocicleta de mediana cilindrada.
El hecho es investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, junto a personal de la Seccional 13ª de Rivadavia, que trabaja en la búsqueda de los autores.
Finalmente, en otro operativo policial, fue detenido un conocido delincuente de apellido Laciar, apodado “Huevito”, quien fue sorprendido en el fondo de una vivienda ubicada sobre calle Tucumán, en el departamento de Albardón. El sujeto fue apresado por personal de la Comisaría 18ª, luego de que un vecino alertara al 911 por movimientos sospechosos en el lugar.
Al momento de ser detenido, Laciar tenía una mochila con cables, una manguera de alta presión y un reflector, elementos que fueron reconocidos por el dueño de la casa como de su propiedad.
El hombre, con domicilio en La Laja, quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que prevé realizar la audiencia correspondiente en los próximos días.
Investigación en curso
En los tres hechos, las unidades fiscales correspondientes continúan con las tareas investigativas para identificar y detener a los responsables de los robos y esclarecer cada una de las maniobras delictivas.