Viernes de operativos: moto recuperada, robo violento y un prófugo detenido

La investigación continúa para determinar en qué circunstancias fue sustraída la moto y establecer la identidad del individuo que la conducía.

En otro hecho registrado también en Rivadavia, una mujer fue víctima de un robo mientras llegaba a su domicilio en el barrio Camus. Según consta en la denuncia, la víctima se encontraba dentro de su automóvil Ford cuando dos motochorros se acercaron, rompieron una ventanilla y le sustrajeron una cartera con dinero, documentación y objetos personales.

Entre los elementos robados había $10.000, un celular Samsung, una campera y documentación personal. Los delincuentes escaparon rápidamente en una motocicleta de mediana cilindrada.

El hecho es investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, junto a personal de la Seccional 13ª de Rivadavia, que trabaja en la búsqueda de los autores.

Finalmente, en otro operativo policial, fue detenido un conocido delincuente de apellido Laciar, apodado “Huevito”, quien fue sorprendido en el fondo de una vivienda ubicada sobre calle Tucumán, en el departamento de Albardón. El sujeto fue apresado por personal de la Comisaría 18ª, luego de que un vecino alertara al 911 por movimientos sospechosos en el lugar.

Al momento de ser detenido, Laciar tenía una mochila con cables, una manguera de alta presión y un reflector, elementos que fueron reconocidos por el dueño de la casa como de su propiedad.

El hombre, con domicilio en La Laja, quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que prevé realizar la audiencia correspondiente en los próximos días.

Investigación en curso

En los tres hechos, las unidades fiscales correspondientes continúan con las tareas investigativas para identificar y detener a los responsables de los robos y esclarecer cada una de las maniobras delictivas.