Un nuevo incendio se desató este martes por la tarde en zona cercana al Parque Industrial de Chimbas y volvió a encender la alarma en la zona. El foco ígneo se registró en inmediaciones de calles Benavídez y Bonduel, a pocos metros de donde hace poco más de una semana se produjo otro siniestro de gran magnitud.
Investigan un incendio intencional en la zona del Parque Industrial de Chimbas
Ocurrió a metros del último siniestro y generó alarma por las densas columnas de humo. No hubo heridos, pero crece la preocupación en la zona.