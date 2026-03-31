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Investigan un incendio intencional en la zona del Parque Industrial de Chimbas

Ocurrió a metros del último siniestro y generó alarma por las densas columnas de humo. No hubo heridos, pero crece la preocupación en la zona.

Un nuevo incendio se desató este martes por la tarde en zona cercana al Parque Industrial de Chimbas y volvió a encender la alarma en la zona. El foco ígneo se registró en inmediaciones de calles Benavídez y Bonduel, a pocos metros de donde hace poco más de una semana se produjo otro siniestro de gran magnitud.

El fuego comenzó alrededor de las 16:30 y avanzó rápidamente sobre un sector con pastizales y neumáticos, lo que generó grandes llamas y una densa columna de humo negro visible desde varios puntos del departamento.

La situación generó momentos de tensión entre vecinos y trabajadores del área, que siguieron de cerca la evolución del incendio ante el temor de que se propagara hacia sectores más comprometidos del polo industrial.

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Personal de Bomberos intervino con varias dotaciones y logró contener el avance del fuego en poco tiempo, evitando consecuencias mayores. No se registraron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales.

Las tareas continuaron durante varias horas con trabajos de enfriamiento para evitar la reactivación de focos.

Según las primeras informaciones, el incendio habría sido provocado de manera intencional, aunque las causas aún están bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis. El dato no es menor: el foco se originó a unos 900 metros de la planta donde días atrás se produjo otro incendio que demandó un amplio operativo durante dos jornadas.

Preocupación en la zona

La reiteración de estos episodios en un corto lapso vuelve a poner en foco la seguridad en el Parque Industrial y genera inquietud entre los vecinos. Mientras avanzan las pericias para determinar el origen del fuego, el nuevo incendio refuerza la necesidad de controles y prevención en un área clave para la actividad productiva de la provincia.

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