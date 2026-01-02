Identificaron al peatón atropellado este viernes en el centro

Producto del impacto, Lucero quedó sobre el capot del rodado y fue proyectado varios metros, cayendo luego al asfalto y quedando inconsciente en el lugar. Personal del servicio de emergencias 107 acudió rápidamente y trasladó al octogenario en grave estado al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó por el sector de Urgencias.

De acuerdo al parte médico emitido desde el nosocomio, el paciente presenta traumatismo encéfalo craneano grave, hemoneumotórax, fracturas en el rostro, escoriaciones y politraumatismos, quedando internado en observación debido a la gravedad de las lesiones y a su edad.

Testigos indicaron que el peatón habría cruzado por la mitad de la calle, mientras que el conductor manifestó que el encandilamiento del sol le habría impedido advertir su presencia a tiempo. La intersección cuenta con semáforos en funcionamiento, aunque el relevamiento de cámaras de seguridad no arrojó resultados positivos hasta el momento.

En el lugar trabajó personal de Delitos Especiales, Policía Científica y efectivos de la Comisaría Tercera, quienes procedieron a cortar el tránsito para preservar la escena. La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que continúa investigando las circunstancias del siniestro.

Se supo además que Lucero residía solo en un departamento ubicado sobre calle Mendoza, a escasos metros del lugar donde ocurrió el accidente, y que se desplazaba habitualmente por la zona.