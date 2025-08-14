Hombre acusado de intento de secuestro a una niña, fue sobreseído

Según la investigación, los informes periciales determinaron que el imputado padece bipolaridad y presenta un síndrome de abstinencia por consumo de drogas, hábito que mantiene desde hace más de 15 años y que nunca pudo tratar de manera sostenida. El magistrado ordenó que continúe bajo custodia en sede policial —actualmente se encuentra en la Central— hasta su traslado a un nosocomio que podría ser el Marcial Quiroga o el Lanteri, donde permanecerá internado por 90 días.

El episodio que originó la causa ocurrió cuando el acusado intentó arrebatar a una niña de los brazos de su abuela mientras ambas se encontraban en un vehículo en movimiento. En ese momento fue detenido portando una valija con ropa y un cuchillo, y se mostró agresivo y errático, lo que llevó a presumir que estaba bajo los efectos de drogas.