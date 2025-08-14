El hombre de 29 años acusado de intentar secuestrar a una niña en la Plaza La Joroba, en Capital, el pasado 2 de diciembre de 2024, fue sobreseído por el juez de Flagrancia, Carlos Lima, quien resolvió que el acusado sea trasladado a un hospital público para recibir tratamiento de salud mental.
Hombre acusado de intento de secuestro a una niña, fue sobreseído
El juez Carlos Lima dispuso su sobreseimiento por problemas psiquiátricos y ordenó su internación bajo custodia para tratamiento de bipolaridad y adicciones.