Hombre acusado de intento de secuestro a una niña, fue sobreseído

El juez Carlos Lima dispuso su sobreseimiento por problemas psiquiátricos y ordenó su internación bajo custodia para tratamiento de bipolaridad y adicciones.

Según la investigación, los informes periciales determinaron que el imputado padece bipolaridad y presenta un síndrome de abstinencia por consumo de drogas, hábito que mantiene desde hace más de 15 años y que nunca pudo tratar de manera sostenida. El magistrado ordenó que continúe bajo custodia en sede policial —actualmente se encuentra en la Central— hasta su traslado a un nosocomio que podría ser el Marcial Quiroga o el Lanteri, donde permanecerá internado por 90 días.

El episodio que originó la causa ocurrió cuando el acusado intentó arrebatar a una niña de los brazos de su abuela mientras ambas se encontraban en un vehículo en movimiento. En ese momento fue detenido portando una valija con ropa y un cuchillo, y se mostró agresivo y errático, lo que llevó a presumir que estaba bajo los efectos de drogas.

La defensa había solicitado desde un inicio que fuera declarado inimputable, alegando que atravesaba un brote psicótico. Fiscalía, en cambio, se opuso y pidió prisión preventiva. Las evaluaciones posteriores confirmaron la patología dual (adicción y trastorno bipolar) y señalaron que solo comprende la criminalidad de sus actos cuando está bajo tratamiento y medicado, algo difícil por su escasa adherencia a terapias.

Tras ocho meses detenido y varias audiencias, el juez Lima resolvió su sobreseimiento y priorizó el tratamiento médico. Mientras tanto, Fiscalía mantiene su postura contraria y no descarta apelar la medida.

