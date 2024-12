Intento de secuestro de una nena: identificaron al detenido

El miércoles será la audiencia de presentación en Flagrancia, donde el fiscal Alberto Martínez lo imputará por Secuestro en grado de tentativa. En tanto que una de las posibilidades es que se solicite la conformación de una Junta Médica y un cuarto intermedio para evaluar al acusado.

Cómo fue la tentativa de secuestro de la nena

Según manifestó el denunciante, el abuelo de la nena, circulaba en su auto junto a su esposa y la pequeña que iba sentada sobre la falda de esta. “Venía por Brasil y se me tiró adentro del auto, queriéndole quitar la nena a mi señora, “dame la chinita, dame la chinita”, decía. Mi mujer le sube el vidrio y queda con el brazo enganchado, lo llevo unos 20 metros y cuando llega al semáforo, zafa”, contó el hombre a los investigadores. Pero esto no terminó ahí.

“Se me subió por atrás, por el baúl, se subió al techo, baja y me quiere abrir las puertas: “Dame la nena”. Yo arranco, el semáforo me da el verde, y saltó a la camioneta de él (señala al hombre”, contó el denunciante.

Aseguró además que parecía que otra persona acompañaba al acusado porque le hizo seña. Tras el gran susto, lograron llamar al 911 y rápidamente detuvieron al sujeto, que quedó a disposición de la Justicia.