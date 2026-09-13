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Hallaron desmantelado en Capital un auto que había sido robado durante la madrugada

El vehículo fue ubicado por la Policía en un callejón de Mendoza Norte. Estaba sin las ruedas y con signos de violencia.

Efectivos del Comando Norte recuperaron durante la mañana de este domingo un automóvil que registraba pedido de secuestro tras haber sido sustraído horas antes en el departamento Capital. El hallazgo se produjo pasadas las 9:00, en el marco de una recorrida de prevención por la zona norte del municipio.

Los uniformados circulaban por calle Salta hacia el norte cuando al llegar a la intersección con Mendoza Norte divisaron un vehículo oscuro estacionado en un callejón. Al acercarse a inspeccionar la traza, constataron que se trataba de un Fiat Palio que presentaba la falta de sus cuatro ruedas, la ventanilla del conductor dañada y la puerta del acompañante abierta.

Tras consultar el dominio con el operador del CISEM, la Policía confirmó que el automóvil tenía un pedido activo por el delito de hurto calificado, radicado en la Comisaría 4°. De inmediato se dio intervención al Sistema Acusatorio y a la UFI Delitos contra la Propiedad, desde donde se ordenaron las medidas legales para peritar el rodado e avanzar en la causa.

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