Efectivos del Comando Norte recuperaron durante la mañana de este domingo un automóvil que registraba pedido de secuestro tras haber sido sustraído horas antes en el departamento Capital. El hallazgo se produjo pasadas las 9:00, en el marco de una recorrida de prevención por la zona norte del municipio.
Hallaron desmantelado en Capital un auto que había sido robado durante la madrugada
El vehículo fue ubicado por la Policía en un callejón de Mendoza Norte. Estaba sin las ruedas y con signos de violencia.