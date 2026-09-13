Profanaron y destruyeron más de 40 nichos en el cementerio de Jáchal

Entre los elementos sustraídos se encuentran placas recordatorias, puertas de bronce, floreros y manijas de los propios ataúdes, provocando severos daños materiales y consternación entre las familias de los difuntos. Residentes de la zona señalaron que jamás se había registrado un hecho de tales características en el lugar y expresaron su preocupación por la falta de seguridad, recordando que días atrás sufrieron el robo de cableado eléctrico en el sector.

Este episodio en Jáchal no constituye un caso aislado en la región norte de San Juan. Recientemente, el cementerio de Rodeo, en el departamento Iglesia, sufrió el desmantelamiento de más de 100 piezas de bronce de diversas sepulturas. Ante la reiteración de estas profanaciones, los vecinos de ambas localidades exigen el esclarecimiento de las causas, la identificación de los responsables y un incremento de la vigilancia en los espacios públicos.