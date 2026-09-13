Un ataque vandálico y delictivo de inédita magnitud sacudió a la comunidad del departamento Jáchal. Cerca de 40 nichos del cementerio ubicado en la zona de Pampa del Chañar, en las inmediaciones de Tres Esquinas y San Isidro, fueron destrozados durante el fin de semana por delincuentes que violentaron las estructuras para apoderarse de objetos de valor.
Profanaron y destruyeron más de 40 nichos en el cementerio de Jáchal
Delincuentes sustrajeron placas, floreros de bronce y hasta elementos de los ataúdes. El hecho generó conmoción y se suma a robos similares en Rodeo.