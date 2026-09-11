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Un hombre murió tras un forcejeo en el Jockey Club y esperan la autopsia

Fernando Héctor Martín, de 59 años, discutió con otro hombre durante el Evento Sarmientino y ambos terminaron en el suelo. Se descompensó, recibió RCP y murió al llegar al hospital.

La jornada hípica que se desarrollaba este viernes en el Jockey Club San Juan terminó con una situación que ahora es investigada por la Justicia sanjuanina. Un espectador murió luego de protagonizar una discusión con otro hombre que habría derivado en un forcejeo y una caída de ambos al suelo.

La víctima fue identificada oficialmente como Fernando Héctor Martín, de 59 años. El episodio ocurrió alrededor de las 17, mientras se desarrollaba el denominado Evento Sarmientino, tradicional jornada de carreras que reúne cada año a una importante cantidad de público.

Según pudo averiguar este medio, por motivos y circunstancias que todavía deben establecerse, Martín mantuvo una discusión con otro masculino. La situación habría continuado con un forcejeo entre ambos y terminó con los dos en el piso.

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Fue después de ese episodio que Martín se descompensó. Ante la situación, otros espectadores que se encontraban en el lugar comenzaron a asistirlo y le practicaron maniobras de RCP mientras esperaban la llegada de una ambulancia.

El vehículo sanitario había sido contratado por el propio establecimiento y, una vez que llegó al Jockey Club, trasladó al hombre hasta el Centro de Adiestramiento René Favaloro.

Sin embargo, Martín ingresó sin signos vitales. El fallecimiento generó un importante movimiento dentro del predio, donde en ese momento se desarrollaba una de las jornadas tradicionales del calendario hípico sanjuanino.

La Justicia calificó inicialmente el hecho como un “fallecimiento de etiología dudosa”, por lo que se activaron las medidas correspondientes para determinar con precisión qué ocurrió. Personal policial de la Subcomisaría Villa Hipódromo intervino en el lugar y se realizaron las primeras actuaciones para preservar la escena y reconstruir lo sucedido.

Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer la causa concreta de la muerte. La investigación está a cargo de los funcionarios judiciales Sebastián Gómez y Agostina Pérez, de la UFI Delitos Especiales.

Por ahora, la Justicia busca establecer qué ocurrió durante la discusión, cómo se produjo el forcejeo y qué relación tuvo ese episodio con la posterior descompensación y muerte de Martín. La autopsia será determinante para avanzar sobre esas circunstancias.

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