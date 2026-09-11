Un hombre murió tras un forcejeo en el Jockey Club y esperan la autopsia

Fue después de ese episodio que Martín se descompensó. Ante la situación, otros espectadores que se encontraban en el lugar comenzaron a asistirlo y le practicaron maniobras de RCP mientras esperaban la llegada de una ambulancia.

El vehículo sanitario había sido contratado por el propio establecimiento y, una vez que llegó al Jockey Club, trasladó al hombre hasta el Centro de Adiestramiento René Favaloro.

Sin embargo, Martín ingresó sin signos vitales. El fallecimiento generó un importante movimiento dentro del predio, donde en ese momento se desarrollaba una de las jornadas tradicionales del calendario hípico sanjuanino.

La Justicia calificó inicialmente el hecho como un “fallecimiento de etiología dudosa”, por lo que se activaron las medidas correspondientes para determinar con precisión qué ocurrió. Personal policial de la Subcomisaría Villa Hipódromo intervino en el lugar y se realizaron las primeras actuaciones para preservar la escena y reconstruir lo sucedido.

Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer la causa concreta de la muerte. La investigación está a cargo de los funcionarios judiciales Sebastián Gómez y Agostina Pérez, de la UFI Delitos Especiales.

Por ahora, la Justicia busca establecer qué ocurrió durante la discusión, cómo se produjo el forcejeo y qué relación tuvo ese episodio con la posterior descompensación y muerte de Martín. La autopsia será determinante para avanzar sobre esas circunstancias.