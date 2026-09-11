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Incendio cerca del camping del SEC y el viento complicó el operativo

El viento y la llegada del viento Sur complicaron por momentos el avance de las llamas, aunque las primeras gotas de lluvia ayudaron a contener el fuego. Bomberos de la Policía y voluntarios continúan trabajando en el lugar.

Un incendio de importantes dimensiones se desató durante la noche de este viernes en inmediaciones del Camping del Sindicato de Empleados de Comercio, en Rawson, y obligó a desplegar un importante operativo de bomberos.

El foco se concentró en el cierre perimetral del camping, en la zona de Callejón Borcosque y calle General Acha, donde las llamas alcanzaron los álamos que forman parte del perímetro del predio.

El móvil de Canal 8, durante la segunda edición del Noticiero 8, estuvo en el lugar y pudo mostrar cómo avanzaba el incendio, con una importante columna de humo y sectores donde el fuego permanecía activo.

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Uno de los factores que más preocupó durante el operativo fue el viento. Con la llegada del viento Sur, las condiciones se volvieron más complicadas y las llamas encontraron un escenario favorable para avanzar sobre la vegetación seca.

Sin embargo, la situación tuvo un pequeño alivio cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, que colaboraron para disminuir la intensidad del fuego en algunos sectores. El trabajo de los bomberos continuó durante la noche para evitar que las llamas siguieran extendiéndose.

El operativo también tuvo una dificultad particular: uno de los camiones de bomberos quedó enterrado mientras los efectivos intentaban avanzar sobre el terreno afectado. En el lugar intervienen Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios, que trabajan de manera conjunta para controlar definitivamente el incendio.

Según informaron desde Bomberos, el trabajo continúa en la zona, con tareas destinadas a controlar los distintos focos y evitar que el fuego vuelva a tomar fuerza.

Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas por el incendio.

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