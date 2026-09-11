Allanaron cuatro casas por el robo a Unión y recuperaron más de 50 prendas

En total, fueron secuestradas más de 50 prendas oficiales, identificadas con el escudo del club y correspondientes al equipamiento que había sido denunciado como robado.

Como resultado de los procedimientos quedaron detenidos una mujer de apellido Chumbita, de 52 años, y un hombre de apellido Fernández, de 45, ambos domiciliados en la zona de los allanamientos.

También fueron secuestrados un Chevrolet Classic blanco, dos jaulas antivuelco y un teléfono celular Motorola azul, elementos que quedaron incorporados al expediente para determinar si tienen relación con el hecho.

La causa está a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad. La indumentaria recuperada quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Ahora los investigadores buscan establecer quiénes participaron directamente del robo y recuperar el resto de los elementos que todavía no fueron encontrados.

El robo había generado preocupación dentro del club, ya que la ropa estaba destinada a los jugadores que representan a Unión en el Torneo Regional y el perjuicio económico había sido estimado por la institución en más de $10 millones.