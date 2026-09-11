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Allanaron cuatro casas por el robo a Unión y recuperaron más de 50 prendas

La Brigada Sur realizó cuatro allanamientos en Rawson y recuperó más de 50 prendas oficiales del club, además de otros elementos. Una mujer y un hombre quedaron detenidos.

La investigación por el robo a Unión de Villa Krause tuvo este viernes un avance importante luego de cuatro allanamientos realizados en distintos puntos de Rawson. La Brigada Sur logró recuperar gran parte de la indumentaria oficial que había sido sustraída de la institución y detuvo a dos personas.

Los procedimientos fueron realizados en sectores de Villa Novoa, Villa Ester y otros puntos de Rawson, por orden de la Justicia, en el marco de la causa que investiga el robo agravado por escalamiento denunciado por el presidente del club, Enrique Tello.

Durante los operativos, los investigadores encontraron una importante cantidad de ropa perteneciente a Unión. Entre lo recuperado hay camisetas con pantalón, medias, camperas, camperones, conjuntos de entrenamiento, ropa térmica y un bolso, además de una pelota de futsal.

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En total, fueron secuestradas más de 50 prendas oficiales, identificadas con el escudo del club y correspondientes al equipamiento que había sido denunciado como robado.

Como resultado de los procedimientos quedaron detenidos una mujer de apellido Chumbita, de 52 años, y un hombre de apellido Fernández, de 45, ambos domiciliados en la zona de los allanamientos.

También fueron secuestrados un Chevrolet Classic blanco, dos jaulas antivuelco y un teléfono celular Motorola azul, elementos que quedaron incorporados al expediente para determinar si tienen relación con el hecho.

La causa está a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad. La indumentaria recuperada quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Ahora los investigadores buscan establecer quiénes participaron directamente del robo y recuperar el resto de los elementos que todavía no fueron encontrados.

El robo había generado preocupación dentro del club, ya que la ropa estaba destinada a los jugadores que representan a Unión en el Torneo Regional y el perjuicio económico había sido estimado por la institución en más de $10 millones.

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